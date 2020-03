Lo zero virgola del nulla: il virus e noi, infelici bambini

(di Marco Palombi – Il Fatto Quotidiano) – È sempre spiacevole constatare la povera cosa che si è diventati e tanto più di fronte a situazioni extra-ordinarie.

E si parla delle nostre vite in quarantena, di questo tempo sospeso che precede, si spera, il risveglio e l’inevitabile conta dei danni: saranno enormi eppure, a fronte di quella che pare già una tragedia, non siamo più in grado di domandarci cosa ci serve, cosa vogliamo fare, ma quanti zero virgola ci saranno concessi dalla mamma belga (la governante, però, è tedesca).

Il governo porterà il deficit al 2,8% (Reuters, Giornale), anzi al 2,9 (Sole, Messaggero), ma forse al 3% (MF). Curioso che nessuno si domandi: ma il 3% di cosa? Qualcuno è in grado di stimare oggi il Pil del 2020? I primi dati indicano un crollo che va dal 10 al 20% giornaliero della ricchezza prodotta in Italia e se i blocchi venissero intensificati andrà pure peggio. L’infantilizzazione ormai compiuta di pubblico e, soprattutto, intellettuali – la stessa che porta adulti d’ambo i sessi a chiedere il super-commissario salvatore e/o di non disturbare il manovratore – ci impone però un dibattito assurdo plasticamente osservabile in questa frase di Margrethe Vestager, vicepresidente danese della Commissione Ue: “Siamo pronti a lavorare con l’Italia su misure aggiuntive che potrebbero essere necessarie come rimedio al grave disturbo per la sua economia” (corsivi nostri). Speriamo almeno che la quarantena spazzi via, col virus, pure tutta questa paccottiglia post-umana: c’è una crepa in ogni cosa, cantava Leonard Cohen, è così che entra la luce. Sperem.