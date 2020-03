Luisella Costamagna: “L’Europa deve essere il nostro sostegno economico e sanitario”

Contenimento del contagio. Non essendoci ancora una cura efficace e un vaccino, dobbiamo cercare di fermare la diffusione del virus, in ogni modo, anche a costo di fermare tutto. Tutto. L’esperienza efficace di Wuhan deve servirci da esempio: lì hanno chiuso scuole, fabbriche, uffici, bloccato treni, aerei, metro, autobus. Tutto. Anche la spesa viene fatta online o al telefono e consegnata davanti alla porta di casa, escludendo qualunque contatto diretto. Questo comporta sacrifici pesanti, umani, professionali, economici, ma la salute conta di più. Basta coi cantori dell’#Italianonsiferma, che pensano ai soldi persi e alla crisi che dovremo affrontare dopo: se il contagio prosegue e, con il contagio, i morti, su una popolazione che è in larghissima parte anziana, chi potrà goderne? Dobbiamo salvarci la pelle, evitando che il virus si diffonda al Sud dove, com’è noto, le strutture sanitarie non sono quelle della Lombardia e, in entrambi i casi, sono già al collasso. Salvarci la pelle a qualunque costo. Questo è prioritario. Punto.

Senso di responsabilità. Di questo abbiamo assoluto bisogno, da parte di tutti. A partire dai cittadini, che devono attenersi scrupolosamente alle indicazioni delle autorità sanitarie e politiche: mantenere le distanze di sicurezza, spostarsi solo in casi eccezionali, potendolo fare stare in casa. E’ per il bene di tutti: proprio, dei propri cari, di tutti gli italiani.

Ma senso di responsabilità lo deve avere anche e soprattutto la politica, smettendola di fare polemiche strumentali, solo per guadagnare qualche punto nei sondaggi. Resti unita e responsabile – mai come ora c’è bisogno di quei Responsabili che evoca sempre, ma solo per giochi di Palazzo, per salvare questo o quel governo o maggioranza – e isoli i suoi sciacalli in perenne campagna elettorale. Impari da chi responsabilità e abnegazione l’ha già dimostrata in questi giorni drammatici: la nostra sanità pubblica e le nostre forze dell’ordine preposte ai controlli, umiliate negli anni dai tagli di quella stessa politica che ora si aggrappa a loro. A medici, infermieri, ricercatori precari, volontari, poliziotti, carabinieri, militari… deve andare il nostro immenso GRAZIE.

E responsabilità la pretendiamo anche dell’Europa. Anche in questo caso tocca guardare al modello cinese: la sopravvivenza della provincia di Hubei (60 milioni di abitanti, quasi come l’Italia), nonostante la chiusura di tutto, è dovuta al sostegno statale. L’UE non dovrebbe fare altrettanto per salvarci e salvare i suoi stati membri? Certo, aperture e disponibilità ci sono da parte di Bruxelles, concessioni alla flessibilità sui conti pubblici e ai vincoli di bilancio, ma quando si è in guerra – e noi siamo in guerra – ci vuole di più: l’Europa, per l’Italia e per gli altri paesi europei che stanno lottando contro il contagio, deve essere come la Cina per Hubei. Senza remore da ragionieri, deve essere il nostro sostegno economico e sanitario, deve dimostrare di esistere come unione reale e solidale e non solo monetaria, capace solo di far di conto e minacciare sanzioni se non stiamo nei ranghi del pareggio di bilancio. Siamo a una prova di sopravvivenza per il nostro Paese, ma anche per l’Europa.

Solo così possiamo sperare di farcela.