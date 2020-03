Matteo Salvini cambia idea ogni settimana

(da il Fatto Quotidiano) – MATTEO SALVINI è un decisionista. Nei giorni del Coronavirus infatti ha cambiato idea con la stessa frequenza con cui si cambia d’abito: ha sostenuto tutto e il suo contrario. E l’ha fatto senza alcun imbarazzo, con la stessa faccia di sempre.

Ecco un breve riassunto delle granitiche convinzioni del capitone.

Salvini Uno, 21 febbraio, chiudere tutto: “Ascoltiamo la comunità scientifica: blindiamo, sigilliamo i nostri confini! È meglio controllare adesso che piangere dopo”.

Salvini Due, 27 febbraio, aprire tutto: “Riaprire tutto quello che si può riaprire! Riaprire! Rilanciare! Fabbriche, negozi, musei, gallerie, palestre, discoteche, bar, ristoranti, centri commerciali! Aprire, aprire, aprire! Tornare a correre, tornare a lavorare!”.

Salvini Tre, 10 marzo, richiudere tutto: “Amici, esco preoccupato dall’incontro col governo. Abbiamo chiesto misure forti, drastiche, subito: chiudere tutto adesso per ripartire sani. Fermi tutti! Per i giorni necessari, mettiamo in sicurezza la salute di 60 milioni di italiani. Chiudere, prima che sia tardi”.

È divertente come una lotteria, un gioco a premi. Cosa dirà domani? Proviamo a indovinare. E proviamo a immaginare come sarebbe stato il Coronavirus con Salvini premier. Bello eh?