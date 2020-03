(Pietrangelo Buttafuoco) – Col virus che dilaga la catastrofe sociale d’Italia è già in agguato. Con nessun investimento che venga in aiuto alle piccole imprese, al commercio, alla catena alimentare e alla stessa scuola. La pratica, insomma, si sta mangiando la teoria, se non fosse per la soddisfazione di almeno una conferma: e cioè che davvero uno vale uno. Se prima in ogni famiglia c’era un disoccupato adesso in ogni nucleo, oltre al disoccupato, va ad aggiungersi un licenziato. Appunto, uno vale uno.

