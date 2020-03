Brescia, viaggio nelle terapie intensive. “Come in Africa ai tempi del colera”

SPEDALI CIVILI – MEDICI E INFERMIERI DEL REPARTO: “OGNI MEZZ’ORA C’È UN PAZIENTE DA INTUBARE”

(di Urbano Croce – Brescia) – Il silenzio rumoroso dell’emergenza lo si percepisce già all’ingresso. Gli ospedali bresciani sono città nella città, e sono deserti. Porte sbarrate e personale che misura la febbre a chiunque voglia entrare. La quotidianità è stata schiantata dai casi di Covid-19, che da tre settimane non si fermano. Ieri 302 contagiati in più, il giorno prima 561: peggio di un bollettino di guerra. Con le sale mortuarie degli obitori ormai piene e le salme chiuse in sacchi bianchi e senza nemmeno la presenza dei parenti più stretti, costretti alla quarantena. “Ogni mezz’ora arriva un nuovo paziente positivo. Così non riusciamo più a reggere” racconta il direttore generale degli Spedali Civili Marco Trivelli. Vede gli sforzi dei suoi medici e degli infermieri e sa che il limite massimo è già stato superato: “Sono oltre 2.500 le persone che stanno lavorando all’emergenza Coronavirus qui”.

Il reparto di rianimazione del primo ospedale bresciano è un grande cantiere: ogni giorno si ricavano nuovi spazi per i letti di terapia intensiva. Ce ne sono 40: sono tutti occupati. Un muro dentro al reparto è stato abbattuto. Fino a pochi giorni segnava il confine tra il personale a stretto contatto con i pazienti e i colleghi impegnati in altro. Da una finestra con apertura orizzontale avveniva il passaggio dei farmaci. Ora sono invece tutti coinvolti nell’emergenza. Tutti con mascherina e occhiali protettivi che lasciano i segni sui volti distrutti di chi sa di vivere come in guerra. “Quanto potremo andare avanti con turni così? Ogni giorno sappiamo quando entriamo, mai quando usciamo” racconta una delle infermiere più anziane. “È una sfida mai vista” dice il primario Gabriele Tomasoni. “È massacrante soprattutto per gli infermieri. Abbiamo pazienti tendenzialmente obesi che non respirano e che quindi vanno girati a pancia in giù almeno due volte al giorno. A tutto questo, va aggiunta la pressione pscicologica, i timori di chi ti aspetta a casa…”. Al di là delle pareti dell’ospedale, arriva grande sostegno. Pasti donati ai medici da anonimi, cartoline e messaggi inviati da tante famiglie. “Sono soddisfazioni in un momento oggettivamente difficile” dicono i medici.

“La curva dei contagi sta crescendo e quindi deve crescere anche la disponibilità dei posti letto di terapia intensiva” sottolinea il dottor Tomasoni. Dal reparto di Medicina arriva una telefonata. “Paziente Covid da intubare” comunica ai suoi. Impossibile tenere il conto. “Da uno a dieci il livello di emergenza è dieci” ammette chi sta lavorando in trincea. “Nessuno viene abbandonato, ma dobbiamo essere realisti” ammette il primario. “Ci sono pazienti, soprattutto i più giovani, che restano in terapia intensiva quattro giorni, ma il periodo medio per questo virus è di due settimane di ricovero attaccati al respiratore ”.

Impossibile pensare che il sistema possa reggere davanti a questi numeri: a Brescia e provincia i casi di Coronavirus sono oltre 1.500 casi, più di 150 morti. Tra le ultime vittime un 37enne affetto da disabilità che frequentava la comunità nella quale lavorava il primo contagiato dell’intera provincia. È la vittima più giovane in tutt’Italia.

“Solo in Africa per l’epidemia da colera avevo provato una situazione simile” racconta il primario degli Infettivi degli Spedali civili, Francesco Castelli. “Credo che tra due settimane potranno diminuire i nuovi casi, ma avremo comunque in carico tutti i pazienti di oggi. Un responsabile deve essere ottimista, ma a tutto c’è un limite…”. Dal suo reparto sono passati prima i contagiati di Lodi, poi quelli di Cremona, ora quelli di Brescia. “Abbiamo 60 posti su 72 dedicati ai pazienti Covid, ma dato che non erano più sufficienti abbiamo trasformato interi reparti in una nostra soccursale”. Tutto in meno di dieci giorni. “Quello che mi ha sorpreso – spiega Castelli – è la rapidità con la quale l’epidemia si sta diffondendo. Anche geograficamente”. In provincia di Brescia (con Bergamo è la zona più colpita in Lombardia), su 205 comuni solo una manciata è al momento risparmiata dal contagio. Dall’ospedale pubblico si passa al privato, ma la situazione non cambia. “Su 600 posti oltre 240 sono per pazienti Covid, e purtroppo stanno aumentando i casi tra i 30 e i 55 anni” è l’allarme di Paolo Terragnoli, primario del dipartimento d’emergenza della Clinica Poliambulanza. All’esterno della pronto soccorso è stata allestita una tenda da campo. Ci sono 30 letti per la prima fase. “Dovendo aspettare tra le 48 e le 72 ore per il risultato dei tamponi – spiega Terragnoli – iniziamo subito le cure per non perdere tempo”. Anche in questo ospedale, interi reparti sono stati smantellati. “Il Coronavirus ha stravolto tutto e nessuno sa come sarà il giorno successivo” spiega la responsabile degli infermieri. A Brescia, sanità pubblica e privata stanno dialogando per poter aprire un ospedale da campo dentro gli stand della Fiera. Ma non è facile trovare il personale, e poi c’è l’incognita del tempo. Potrebbero servire due settimane per allestire la struttura provvisoria. Troppo, per un’emergenza che ha già sfondato i confini.