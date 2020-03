Ci faranno fallire?

(Marco Giannini) – Chi mi segue da anni conosce le mie posizioni nettamente euroscettiche eppure in un momento in cui, nei fatti, salta Schengen, salta il Patto di stabilità e si convertono molti euro-entusiasti a posizioni più moderate (il vero fascismo è quello degli eurocrati) devo fare notare un gigantesco problema: uscire dalla moneta unica adesso, quando, causa virus, abbiamo una bilancia commerciale in deficit, a mio avviso, comporterebbe il collasso monetario ed il default (http://www.quasimezzogiorno.org/news/coronavirus-coldiretti-italia-isolata-rischia-446-miliardi-di-export/). Attendiamo quindi che il virus se ne vada e a bocce ferme, poi, ricordiamoci di cosa esso ci ha insegnato:

1) dalle crisi si esce con nuova liquidità (moneta).

2) è bastato un virus a condannarci perché l’austerity della moneta unica è una politica economica sbagliata, che, a sua volta, seppur più lentamente del Corona, ci soffoca.

3) la UE (e la BCE) non ha alzato un dito se non per consegnarci ai mercati per aver prestiti, su cui pagheremo interessi reali positivi (Sic!). Uno Stato deve potersi autofinanziare stampando (non solo verso le banche, vero BCE?).

4) questa non è l’Europa dei popoli ma dei banchieri e dei politici, ed è il primo campo su cui intervenire.

5) e (mi sia permesso)…in tanti anni i Travaglio, gli Scanzi, i Padellaro non hanno mai aperto bocca al riguardo. Sicuri siano per il popolo solo perché anti berlusconiani?