(Leggo.it) – Coronavirus, davvero sono efficaci guanti e mascherine? Per combattere il Covid19 si è ormai capito che l’arma migliore è restare in casa ed evitare contatti tra le persone, per non rischiare il contagio: ma cosa fare quando si deve necessariamente uscire per andare in farmacia o al supermercato? In tanti ormai usano mascherine e guanti, ma non sempre siamo del tutto informati sulla loro efficacia.

Questa mattina, ospite ad Agorà, l’epidemiologo Pierluigi Lopalco ha parlato proprio dell’argomento guanti, chiarendo cosa sia meglio fare o non fare in questa emergenza: secondo Lopalco i guanti «non servono a nulla, possono essere controproducenti. Le mani posso lavarle, i guanti se si sporcano possono veicolare il contagio». Dunque «meglio lavare spesso le mani, che usare i guanti».

Smentiamo alcune delle notizie fuorvianti che circolano: “Vitamina C, bevande calde, gargarismi… tutte cose che al Coronavirus fanno il solletico”

Quanto alle mascherine, come già detto da altri esperti, servono per chi è già contagiato o ha sintomi, per impedirgli di trasmettere il virus: «Ma chi ha sintomi di malattie respiratorie deve stare a casa, non andare in giro – insiste l’epidemiologo – mettersi una sciarpa sulla bocca quando siamo sul bus serve a poco, perché poi ci si attacca ai sostegni o ci si stropiccia gli occhi». E infine: «Vitamina C? Bevande calde? Tutte cose che al Covid19 fanno il solletico».