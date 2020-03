I buoni e i cattivi

L’Italia, patria di mafiosi, approfittatori, ignoranti e deficienti, individua alcuni focolai nel nord del paese e divulga le informazioni, ideando norme restrittive per circoscrivere il contagio poiché sprovvista di strutture adeguate a sostenerne un eventuale picco. Chiede aiuto ai partner stranieri, la Cina risponde.



L’Iran, stato canaglia per eccellenza, rivela di essere uno fra i più colpiti dalla nuova epidemia, inviando richieste di materiale sanitario che hanno difficoltà ad arrivare a causa dell’embargo.

Francia e Germania, esempi di virtù e culle della civiltà moderna, nascondono le cifre reali dell’infezione per non turbare mercati ed investitori, trovando nel Bel Paese il capro espiatorio perfetto da accusare come origine del contagio cui destinare solidarietà di facciata che nasconde intenti speculativi ed occasioni di profitto.



Gli USA, esportatori di democrazia e paladini di giustizia e verità nel mondo, tacciono sui dati interni e chiudono i rifornimenti verso gli alleati inviando 20.000 soldati e mezzi corazzati per un’esercitazione bellica al confine russo.



È tutto meraviglioso.



Ce ne ricorderemo?