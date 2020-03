Mastella, il cellulare squilla anche di notte: “Guido il mio popolo come un padre”

“Ho ricevuto tantissime telefonate. Il mio cellulare è acceso anche di notte perché la tensione sta salendo e si percepisce in larghi strati della popolazione. Nei colloqui telefonici mi rendo conto che la preoccupazione coinvolge soprattutto chi ha sottovalutato il problema nei giorni scorsi. I nostri dialoghi sono utili a dare consigli prevalentemente a chi ancora non ha messo bene a fuoco il virus”.

A chi lo cerca, Mastella racconta “quello che faccio in queste ore” e spiega che “durante questa emergenza non sono più un politico ma un uomo che guida il popolo come un padre”.

I bambini lo chiamano “nonno Clemente”, a loro “dico che è importante rimanere a casa utilizzando il tempo per vedere un film, leggere un libro”.

“La gente – sintetizza Mastella – vuole sentire in questi momenti la vicinanza delle istituzioni e il ruolo del sindaco ha questo privilegio”.