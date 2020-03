Banderuole senza memoria

In pratica, i signori cinesi, dopo averci tolto l’ossigeno ci mandano i respiratori! Una bella mossa di strategia della comunicazione: gli italiani accusavano la Cina di aver lasciato sfuggire dal laboratorio di Wuhan il virus che sta mettendo in ginocchio la nostra economia, a parte i morti. Ed ecco arriva il gesto umanitario, e all’improvviso untori diventano gli americani. La storiella è pronta: uno scienziato americano che lavora nei laboratori di Wuhan ha sparso il virus al mercato del pesce; no, atleti americani che hanno partecipato a gare olimpioniche proprio a Wuhan hanno portato il virus dall’America e l’hanno diffuso in Cina. Dove sta la verità? La verità è nel vento, quel vento che, a seconda della direzione da dove tira, smuove l’opinione pubblica italiana come le banderuole. Cosa c’è di vero, allora, nelle storie che si raccontano? Nulla e tutto! Nulla perché non c’è chiarezza né verità nei racconti dei nostri giornali e delle TV; tutto perché ogni teoria è plausibile. È plausibile che gli Stati Uniti organizzino un attentato biologico contro il paese che ormai li ha surclassati, e gli americani, si sa, non sopportano l’idea di ‘non essere più la prima potenza mondiale’. Ma ciò che va meglio analizzato non è il plausibile, piuttosto ciò che viene dato in pasto all’opinione pubblica italiana, una narrazione di giorno in giorno diversa e sempre più inverosimile: il pipistrello, il serpente, lo zibetto, i cinesi che mangiano topi vivi; addirittura, in una ipotesi fantasiosa di necrofagia, mangiano i loro morti, e così via, una narrazione che va dal ridicolo all’orrido, e alla quale noi crediamo senza porci domande. Una narrazione che ha il palese intento di distogliere la nostra attenzione da altri argomenti, ben più gravi ed inquietanti. Basta un gesto gentile per guardare alla Cina come se fosse l’Eden, un mondo fiabesco abitato da tanti piccoli e innocui cinesini, con le mandorle agli occhi, che si inchinano a mani giunte quando salutano. Purtroppo la realtà è ben diversa. La Cina sta colonizzando il mondo, non arriva con i carri armati, arriva con i camion pieni di soldi, e compra tutto ciò che c’è da comprare, dai bar ai ristoranti, ai grandi magazzini, alle squadre di calcio, ai porti. E quando uno è padrone del nostro porto, ci fa arrivare quello che gli pare: magliette, frigoriferi, carri armati. Non sono un filoamericano, e tuttavia, se devo essere schiavo, non mi piace essere schiavo dei cinesi! Li vediamo in via Paolo Sarpi a Milano, dove ti guardano con aria di superiorità e se compri qualcosa e chiedi la fattura all’improvviso dimenticano l’italiano e, parlandoti in cinese, ti fanno capire che se ti va è così sennò te ne puoi andare.

Cosa c’è esattamente nel trattato definito ‘Via della seta’ che Luigi Di Maio si è precipitato a firmare come ministro della programmazione economica? Perché gli altri Stati europei non hanno fatto altrettanto? È, forse, Di Maio, il più intelligente, o c’è qualcosa che gli apostoli dello streaming totale, non ci dicono? Eppure oggi la gente su Facebook inneggia alla Cina e parla male dell’Europa, perché i cinesi ci hanno dato le mascherine mentre i cattivi tedeschi ce le hanno negate (domandiamoci il perché). Sapete quanto costa una mascherina chirurgica all’ingrosso? 38 centesimi! Qual è il valore della fornitura cinese compresi i respiratori? Diciamo 15 milioni di euro? Sono l’equivalente di una tavoletta di cioccolata a confronto del valore della firma di Di Maio su un documento che spalanca le porte dell’Italia alla Cina, e ci mette contro i nostri vicini di casa europei.

Con l’aiuto colpevole di ingordi imprenditori italiani che hanno delocalizzato in Cina la produzione, oggi i cinesi ci mandano il 90% delle merci che compriamo. E noi ci stiamo allontanando dai nostri vicini europei, per avvicinarci alla Cina, senza tenere conto che oltre la metà delle nostre esportazioni vanno verso l’Europa, il 9% va verso l’America, e solo il 3% va verso la Cina. Per dirla in cifre, nel 2018 l’Italia ha esportato in Cina circa 14 miliardi di euro, la Cina ha mandato in Italia oltre 30 miliardi!

I cinesi hanno spietatamente soffocato la nostra economia manufatturiera, oggi ci mandano mille respiratori per resistere al ‘loro’ virus, e noi abbocchiamo, dimentichiamo, e osanniamo i ‘bravi cinesi’… Come un bambino che tutto dimentica, anche le botte, davanti a un pacchetto di caramelle!