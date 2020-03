Boris Darwin 2.0

(Roberta Labonia) – In queste ore drammatiche e per certi versi eroiche, che vedono intere nazioni europee (parlo dell’Europa geografica non di quella comunitaria), in testa l’Italia, combattere contro un nemico invisibile quanto insidioso come il coronavirus; nazioni che, mano a mano che il contagio avanza, lo stanno affrontando a muso duro, mettendo in campo le loro migliori risorse, i loro migliori uomini e donne, sapendo di poter contare come in Italia, salvo quei figli di un dio minore affetti da “coglionevirus”, sul sacrificio di milioni di cittadini che, con senso di responsabilità e impegno civico, si sono isolati fra le mura di casa loro per limitare i contagi, ce n’è una che sta andando contromano. Parlo del Regno Unito.

Quella di andare contromano è una pratica in cui i figli della inossidabile regina Elisabetta sono storicamente avvezzi, a partire dalla loro politica estera, che ne ha sancito l’attitudine “allo splendido isolamento”, per finire con il vezzo di guidare tenendo la sinistra anziché la destra. Unici in Europa. Ebbene, ti pareva che anche in tempi di pandemia gli ex membri UE non volessero distinguersi? Eccome se non si sono distinti! E in un modo che ha dell’incredibile se non fosse tragicamente vero.

Il loro attuale primo ministro, il padre putativo della brexit Boris Jonhson, in merito all’epidemia da Coronavirus, galoppante anche nel suo Paese, ha elaborato un piano di in-azione a dir poco allucinante.

Secondo il primo ministro Boris Jonhson occorre che la popolazione inglese sviluppi l’immunità di gregge, quindi non sta imponendo nessuna precauzione, o quasi, ai suoi connazionali. Nessun piano “anti-contagio”. Così facendo lui, insieme ai suoi “stregoni scienziati, ha calcolato che si contagera’ circa il 60% della popolazione inglese che, fortunato chi ci rientrerà, svilupperà degli anticorpi con i controcazzi. Anche volendo ipotizzare, a voler esser ottimisti, un picco di mortalità solo dell’1%, il” Boris Darwin” dei nostri tempi si sta scientemente preparando a togliersi di mezzo oltre 650 mila connazionali, quelli, ipotizziamo, più fragili. Of course, gli anziani e comunque chiunque sia già minato da altre patologie. Insomma questo grandissimo parastratega di Boris, intende dare una mano a quell’evoluzione della specie darwiniana secondo la quale, numeri alla mano, vista la limitatezza delle risorse naturali, l”ambiente si incarica di fare il lavoro sporco, facendo sopravvivere solo i più forti. Roba che manco quel pazzoide di Hitler e la sua teoria sulla “razza pura” ebbe la fortuna di praticare.

E poi, aggiunge la scrivente notoriamente votata al persar male, vuoi mettere, avrà pensato il Boris Darwin 2.0 dei nostri giorni, quanto ne beneficerà la sanità pubblica e il sistema previdenziale del Regno Unito? Proprio i pilastri del “welfare state” inglese che lui ha contribuito a minare con i suoi tagli indiscriminati.

Ma non pensiate che Boris, il nipote brutto della buonanima della Thatcher, non abbia un anima. Ahhh no, lui ce l’ha un anima, un cuore. È un cuore straziato il suo che lo ha portato a mandare un solenne messaggio ai suoi connazionali. Che gli ha detto? Testuale: «Molte famiglie perderanno prematuramente dei loro cari».

Tranne la sua, c’è da scommetterci.