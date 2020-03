Galdiero: Solopaca inorgoglita dal Prof Ascierto, una Comunità di combattenti come lo è L’Italia

Domenico Francesco Galdiero Componente dell’Assemblea Nazionale del Partito Democratico nonché Vicesindaco del Comune di Solopaca interviene in merito all’Emergenza Sanitaria dettata dal Covid 19.

“L’Italia e’ in trincea ,stiamo lottando con un nemico invisibile il Covid 19 che si nutre moltiplicandosi, attraverso i nostri scambi inter personali di nuovi contagi. Non è questo il tempo dell’approssimazione e della superficialità bensì è il tempo della responsabilità, del dovere Civico per la tutela della Salute collettiva. Gli esperti l’hanno definita una Pandemia, un termine che non deve spaventarci oltre modo, ma deve essere monito per le nostre azioni quotidiane di prevenzione.

Il Governo Centrale senza distinzioni tra Maggioranza e opposizioni sta lavorando nel pieno ed esclusivo interesse del Paese e solo Uniti ne usciremo Vincitori nel più breve tempo possibile.

Il Rispetto delle disposizioni Governative, Regionali e locali può essere quel grande e doveroso Grazie che dobbiamo alla Protezione Civile,alle Associazioni Sanitarie e non solo, alle Forze Armate, a coloro che prestano servizio per i generi di prima necessità Alle Farmacie in emergenza, ma sopratutto al personale Ospedaliero che sta rappresentando nella concretezza dell’azione portata sin qui, la salvezza per il nostro Paese.

In questa direzione vanno le Conclusioni di Galdiero ” in tutto questo a nome mio e dei tanti concittadini del Comune di Solopaca che ho l’onore di rappresentare in qualità di Vicesindaco, dichiaro dal profondo del cuore, che siamo fortemente inorgogliti dal Prof. Paolo Antonio Ascierto nato a Solopaca.

Un Medico oncologo e ricercatore, che attraverso L’Istituto Pascale in collaborazione con l’Ospedale Cotugno sta cercando con con tutte le sue forze e non solo, di contrastare e annientare questo virus oscuro,un vanto questo del Prof Ascierto che vive in noi da sempre, ma che oggi più che mai illumina di speranza l’intera Nazione.