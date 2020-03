Il picco forse raggiunto

(di Maria Rita Gismondo) – Troppe cose non sono chiare, sia nell’interpretazione dei dati, sia sul profilo del virus. Tutto nella nostra mente è offuscato dall’immagine dei malati intubati nelle varie terapie intensive, e la frenesia di questi giorni e la crisi sanitaria che stiamo vivendo non ci aiutano. Anche noi che siamo impegnati in primo piano non abbiamo molto tempo da dedicare alla ricerca. Fortunatamente nei nostri centri ci sono giovani pieni di energia che vanno avanti. Ingrata Italia!

Mi è arrivato uno studio statistico che dimostra che il picco di infezioni è stato superato. Il ragionamento (al momento non sono in grado di esaminare nel dettaglio) sembra corretto. Perché nessuno conosce il vero numero dei soggetti che hanno avuto o hanno contatto con il virus. I tamponi vengono fatti ai sintomatici e a chi ha avuto un contatto stretto con un malato. Fra quest’ultimi vi sono tanti asintomatici, che sono la maggior parte. Sintomatici e asintomatici cui viene fatto il tampone, se positivi, costituiscono il grande gruppo di chi è stato infettato.

Ma come possiamo conoscere il numero reale dei contagiati ? Oggi è impossibile. Si ritiene, lo conferma anche Ilaria Capua, che il numero reale potrebbe essere fino a 100 volte superiore. Se ciò fosse vero, abbasserebbe il tasso di letalità dal 3,45% fino allo 0,034%. Dato positivo, che però ci darebbe un’altra indicazione: e cioè che il virus che ci pareva (anche all’Oms) meno contagioso dell’influenza, in realtà sarebbe molto contagioso, tanto che si sta discutendo se elevarlo al rischio biologico A. Non per mortalità e letalità, ma per il rischio di contagio.