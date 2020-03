L’Europa che non c’è

(Paolo Caruso) – Di fronte a quanto espresso dalla presidente della BCE, Lagarde, non si può che restare sgomenti, avendo avuto la conferma, sempre se ce ne fosse stato bisogno, che l’Europa disegnata e sognata dagli statisti illuminati del novecento, padri fondatori di una patria comune non esiste. Sebbene sia trascorso abbastanza tempo dalla sua istituzione comunitaria, l’Europa dei popoli sembra lontana anni luce. Purtroppo la finanza, le banche, le lobby, hanno rappresentato e rappresentano il punto di massima fusione di questa Europa che più che madre rappresenta per i suoi figli solo e soltanto una matrigna. Infatti lo smisurato potere economico finanziario che pervade l’antico continente, tralascia i veri bisogni della gente che in corso di pandemia da Covid 19 significano soprattutto richiesta di salute. Il freddo linguaggio usato da Christine Lagarde legato esclusivamente ai numeri, privo di ogni umana sensibilità, conferma che il compito della BCE non è quello di ridurre lo spread o sostenere l’economia di paesi in difficoltà, bensì quello di proteggere i comitati d’affari, gli speculatori, che fanno il buono e cattivo tempo nel mondo della borsa. E’ proprio di questi giorni, in un momento di estrema difficoltà causa Coronavirus, l’aggressione speculativo finanziaria nei confronti dell’Italia con un crollo in borsa senza precedenti dopo l’uscita infelice della Lagarde. C’è assolutamente bisogno di una Banca Centrale Europea che con la sua azione economica rassicuri i mercati e protegga le economie dei paesi europei in un momento di estremo disagio. L’Europa concepita dai padri fondatori è una Europa solidale, una Europa dei popoli, aperta ai bisogni dei cittadini, una vera comunità culla di valori, di cultura e di libertà, e non una Europa ingabbiata nei palazzi della finanza a osservare costantemente l’andamento delle borse o peggio ancora ad incoraggiare certe speculazioni a discapito di paesi membri della stessa comunità. A questo punto, se la B.C.E. mostra il suo vero volto con il linguaggio della presidente Lagarde, l’ulteriore canto del cigno dell’Europa farà solo da cartina tornasole alla sua debolezza politica, e ai tanti e contrastanti interessi economico finanziari che tendono sempre più a soffocarla. E’ il caso allora che i rappresentanti italiani al parlamento europeo, a qualsiasi schieramento politico essi appartengano, uniscano il loro duro dissenso sulla scia delle parole tracciate dal presidente Mattarella.