Pittoritto, “Civiltà Italiana”: chiederemo di costituirci parte civile nel procedimento contro Sgarbi coronavirus

“Ogni volta che ascolto o che leggo le parole di Vittorio Sgarbi mi vergogno per lui”. Debutta così Candida Pittorito di Civiltà Italiana-Msi dopo aver appreso la notizia che l’associazione Patto Trasversale per la Scienza (Pts), fondata da Roberto Burioni e Guido Silvestri, ha presentato un esposto penale contro Vittorio Sbarbi per le gravi affermazioni fatte nel video del 9 marzo scorso pubblicato sul profilo Facebook (ora cancellato) e sul canale YouTube sulla diffusione del virus e sulla malattia Covid-19 . 《Il sindaco di Sutri, nonché parlamentare della Repubblica Italiana, oramai si sta rendendo sempre più ridicolo in ogni sua uscita. È iniziato il suo tramonto politico. Condivido appieno le parole di Pier Luigi Lopalco, presidente del Pts e responsabile Coordinamento Regione Puglia emergenze epidemiologiche, quando dice che è da irresponsabili l’atteggiamento di chi, in un periodo molto delicato per l’intera nazione, diffonde proclami che incitano ad abbassare la guardia verso un’infezione così pericolosa che miete vittime ogni giorno. Come Civiltà Italiana-Movimento Sovranisti Italiani chiederemo di costituirci parte civile all’udienza preliminare e, in caso di condanna, doneremo l’intero importo che il giudice decreterà a chi sta combattendo in prima linea per curare e salvare più vite umane possibili come medici, infermieri ed altri operatori sanitari》. Le considerazione del capo politico del Movimento Sovranisti Italiani nei confronti di Vittorio Sgarbi non finiscono qui: 《Ricordo ancora il comunicato diffuso dal sindaco fantasma di Sutri dove informava i cittadini che la sua assenza in città era per motivi precauzionali dovuti al virus Covid-19. Un pensiero nobile ma come si spiega poi la sua presenza alla Camera dei Deputati qualche giorno fa? Quello è un luogo più sicuro? Essendo stato accanto ad una persona risultata positiva al Coronavirus non sarebbe stato più prudente, più da persona responsabile RESTARE A CASA in via precauzionale invece che andare in giro? Vi invito poi a sentire le parole pronunciate il 26 febbraio scorso in parlamento quando accusava il governo di aver generato un procurato allarme in quanto, a suo avviso, non esisteva alcun pericolo che portasse alla decisione, saggia a mio avviso invece, di chiudere scuole, musei, i teatri. Per lui tutto questo era una violenza contro la cultura, contro la civiltà, contro il buon senso》. Infine conclude con un appello: 《Caro Sindaco Fantasma, onorevole deputato, qui l’unico buonsenso è quello di stare zitti. Peccato che tu le perdi tutte le buone occasioni per stare zitto. Suggerisco poi di organizzarti meglio con il tuo entourage di Sutri. I comunicati stampa, probabilmente scritti da altra penna, non risultano essere coerenti con le tue parole e con i tuoi pensieri》.

Ufficio stampa Civiltà Italiana – Sovranisti italiani