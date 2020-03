Un appello accorato

Amici olandesi, americani, argentini, vi scongiuro, non commettete gli sbagli degli italiani che hanno bocciato la riforma costituzionale facendomi rimangiare la promessa di abbandonare la politica con figura di merda cosmica annessa, quando ero all’apice del successo, salvavo gli stati di notte, inauguravo infrastrutture estere e la stampa mi venerava come il Messia.



Amici danesi, belgi, polacchi, non fate come gli italiani che mi hanno portato dal 40 al 18% rendendo necessarie le mie dimissioni ed il silenzio di tre anni come senatore semplice volati in un paio di settimane (il tempo è relativo), con i popcorn a cui ormai sono diventato intollerante per tutta l’acidità di stomaco che mi hanno dato ed una volta addirittura mi ci stavo strozzando.



Amici bulgari, moldavi, messicani, non siate come gli italiani che mi hanno lasciato con 15.000€ sul conto e costretto a farmi prestare i soldi da una vecchia per comprare il villone, elemosinando conferenze sul nulla e costosi programmi televisivi che hanno visto in tre.



Amici uzbechi, macedoni, mongoli, non fate come gli italiani che hanno indagato il mì babbo, la mamma, il cognato, tutti gli amici tranne il cane che è stato più furbo per aver fatto sparire le prove in tempo, obbligandomi a formare un partito raccogliendo gli scarti del circo Barnuum con cui inventarmi qualsiasi polemica e ricatto pur di restare a galla, nonostante dovrebbe riuscirmi naturalmente.



Amici canadesi, eschimesi, colombiani, non fate come gli italiani che mi costringono a rilasciare interviste a cazzo per mantenere un minimo di visibilità anche a costo di grattare il fondo del barile, c’è un limite a tutto, persino alla decenza, anche se io non l’ho ancora trovato.



Amici vietnamiti, australiani, marocchini, è importante, non fate come gli italiani…