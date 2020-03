Cori (LT) al tempo del coronavirus, prima laurea in videoconferenza: è la dottoressa Melanie Varricchio

Un raggio di Sole ai tempi del Coronavirus, Melanie Varricchio, 28 anni di Cori, il giorno 11 marzo 2020 ha discusso la sua tesi di laurea in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali a casa, secondo i nuovi protocolli. Melanie è diventata così dottoressa nel salotto della propria abitazione, collegata alla piattaforma con l’Università degli studi Link Campus University di Roma, in videoconferenza con i professori e il presidente di commissione pronti ad ascoltare la sua discussione e a proclamarla dottoressa.

“Nonostante la distanza, devo ammettere che è stato molto emozionante. Abbiamo cominciato con un appello virtuale dei laureandi ed essendo io l’unica donna, per galanteria, hanno fatto iniziare me. Nel frattempo, dall’altra parte della stanza, erano seduti i miei parenti. La durata sarà stata di circa 10 minuti, successivamente il verdetto: è ufficialmente dottoressa in Scienze Politiche, specializzazione in Relazioni Internazionali”.

Melanie ci racconta: “Immaginavo questo giorno completamente diverso ed invece mi sono laureata in casa mia, con i parenti seduti sul divano. Ovviamente abbiamo stappato una bottiglia, ma festeggeremo appena finirà questa emergenza.

Adesso è importante stare a casa, ci sarà tempo per gioire insieme”.

Dal 10 al 20 marzo l’Università degli studi Link Campus University di Roma ha deciso di far discutere i suoi laureandi in videoconferenza per la sicurezza di tutti. Melanie Varricchio è la prima dottoressa di Cori a discutere la tesi in videoconferenza.

