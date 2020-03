Coronavirus, Salvini a spasso per Roma con la fidanzata. Mastella e il Pd lo attaccano. Lui: “Ho diritto anche io a fare la spesa”

(repubblica.it) – Matteo Salvini a passeggio per il centro di Roma con la fidanzata Francesca Verdini. I due si tengono per mano, non portano la mascherina e non mantengono la distanza di sicurezza di almeno un metro. L’immagine è stata scattata ieri in via del Tritone ed è stata pubblicata oggi dal quotidiano Il Messaggero. Immediate le critiche del Pd. A dare la stura alla polemica contro il leader leghista è stato in verità il sindaco di Benevento Clemente Mastella. Ma l’ex ministro dell’Interno risponde su Facebook: “Sì confesso, ieri sono andato a fare la spesa sotto casa con la mia fidanzata. Possono andarci solo quelli di sinistra?”. E aggiunge in diretta Fb: “Non andavo a passeggiare al Colosseo, anche io ho il diritto di fare la spesa e andare in farmacia”.

“Se la foto, che oggi campeggia su alcuni giornali, che vede Salvini a passeggio con la fidanzata per le vie di Roma, senza mascherina e con aria da scampagnata al sole della Capitale, non è un fotomontaggio, se la foto è di ieri, come mi riferiscono fonti accreditate da me interpellate, è un episodio vergognoso” è l’attacco di Mastella.

Non meno duro il vicecapogruppo dem alla Camera Michele Bordo: “Oggi sulla stampa vediamo una foto di Salvini mano nella mano con la sua compagna ieri a spasso nel centro di Roma. Mentre trascorre le giornate a dire in qualsiasi salotto televisivo che bisogna chiudere tutto, poi se ne va in giro per la Capitale senza alcuna giustificazione valida, presumiamo, violando regole che diversamente valgono per tutti i cittadini. È l’ennesimo segno di come il leader della Lega continui a prendere in giro gli italiani. La gente è stanca di passerelle televisive e bugie”.