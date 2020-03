Il popolo canterino. Un nuovo flash mob. Siamo buoni. E magnanimi verso i politici che distruggono questo Paese. Non siamo stati in grado di fare una sola rivoluzione. Al massimo qualche sommossa. Cinque giornate massimo; poi basta. Mica come i francesi che hanno portato sul patibolo il re e la regina.

Proprio in questi giorni assistiamo, come prova inconfutabile, che alcuni partiti, molti politici che oggi hanno pure la faccia tosta di lamentarsi, ai risultati dello sfacelo della sanità nazionale che si regge, in questo momento di crisi, solo dal sacrificio dei suoi operatori. Guardiamo i dati.

I soldi che investiamo sulla sanità pubblica, in rapporto al Pil, è vergognoso. Abbiamo permesso ai migliori cervelli di scappare all’estero. Abbiamo permesso ai ricercatori di fare il doppio lavoro per vivere. Ora si piange. E si chiedono sacrifici ai ricercatori. Prima si mazzolano e poi gli si chiede aiuto. E si canta sui balconi.

Facciamo un flash mob diverso. Raccontiamo il processo Formigoni. Ricordiamo il capitale sequestrato. 5 milioni corrispondenti all’UTILITA’ che avrebbe ricevuto Formigoni. Raccontiamo che i danni ingenti alla sanità pubblica sono direttamente proporzionali ai benefici ricevuti dalla sanità privata che prima godeva e ora non fa sacrifici. Raccontiamo che fino al 2018, Formigoni NON AVEVA ANCORA PAGATO alla regione, che ora non ha i soldi per allestire un ospedale, TRE MILIONI DI EURO!!! Anziché cantare Azzurro ricordiamo la durissima requisitoria del P.M., dott.ssa Laura Pedio: ” Per dieci anni Formigoni non ha speso un euro dei suoi soldi”. Il pm aveva anche aggiunto che i soldi sottratti al servizio sanitario pubblico erano serviti “per i sollazzi di Formigoni, dei suoi familiari e dei suoi amici “.

Ora raccogliamo i cocci. Si fa avanti Trump, gli Usa e la Germania. Fanno la guerra per aggiudicarsi il brevetto per il vaccino contro il coronavirus.

Cantiamo… Cantiamo…..