Il sindaco di Agropoli invita alla prudenza, ma sfila e scatta selfie in città per festeggiare

(HuffPost) – Il sindaco invita alla prudenza, ma sfila in città e scatta selfie per festeggiare i tamponi negativi dei suoi cittadini. Questo quanto sarebbe accaduto nella serata di sabato 14 marzo ad Agropoli, in provincia di Salerno. A riportarlo è Il Mattino.

Nell’ultima diretta Facebook della giornata, il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola lancia l’ennesimo messaggio ai suoi concittadini. ”È stata una giornata bellissima, questo giro che ho fatto ha messo insieme tanti sentimenti”. Poi ricorda “state in casa, rispettate le regole” […] Pochi minuti prima aveva festeggiato per le strade cittadine “abbracciando e scattando selfie con la cittadinanza”.

Un comportamento che andrebbe contro le raccomandazioni dell’Oms e delle autorità. Le immagini del sindaco che sfila per le strade della città avrebbero fatto il giro dei social network: secondo Il Mattino, in alcuni video Adamo Coppola sarebbe addirittura ritratto mentre abbraccia personale di una farmacia munito di mascherine.

In tanti hanno postato la sfilata organizzata dal primo cittadino per festeggiare la buona notizia annunciata nel primo pomeriggio di sabato: tutti negativi i tredici tamponi eseguito dopo la scoperta del terzo caso ad Agropoli: “Non c’è stato nessun altro contagio” […] In un video pubblicato su Instagram si vede Coppola che scende da un mezzo, si avvicina a braccia aperte ad alcuni sanitari fermi dinanzi ad una farmacia. I sanitari muniti di mascherine non possono non condividere l’abbraccio del primo cittadino.