(pressreader.com) – di Marco Travaglio – Il Fatto Quotidiano – Bertolasoterapia/1. “Il compenso del mio nuovo consulente Guido Bertolaso sarà di un solo euro” (Attilio Fontana, Lega, presidente Regione Lombardia, 14.3). Io ne offro due per farlo stare a casa.

Bertolasoterapia/2. “La Lombardia decide di curarsi da sola e chiama Bertolaso” (La Verità, 15.3). “Vogliono salvare l’economia con le marchette” (La Verità, 15.3). Ogni riferimento del secondo titolo al primo è puramente casuale.

Celesteterapia. “Perché dico grazie a Formigoni” (Roberto Cota, Lega, ex presidente Regione Piemonte, Libero, 15.3). Perchè sei un pistola?

Granturismoterapia/1. “Mai come in questi giorni mangiare italiano, viaggiare italiano, turismo italiano” (Matteo Salvini, segretario Lega, Twitter, 10.3).“Chiudere tutto, siamo in guerra. Quello che ha fatto il governo non basta. Non lo dico io, lo dicono gli italiani che nella vita reale non capiscono chi, perché, come, quando. Se si deve chiudere, si chiude” (Salvini, Adnkronos, 12.3). Ma un tampone al cervello no?

Granturismoterapia/2. “Intanto qui a Como, in fondo a una via, si entra in Svizzera e di là è tutto normale, traffico, gente al caffè… Io una mia idea me la sono fatta” (Claudio Borghi, deputato Lega e presidente commissione Bilancio, Twitter, 10.3). Pure io, ma su di te. Da mo’.

Arrostoterapia. “Farà più danni il Coronavirus oppure il turismo che ha abbandonato il nostro paese e l’economia ferma? Il caldo sconfiggerà il virus influenzale, ma la recessione durerà molto di più, creando instabilità e disoccupazione… È mio dovere infornare i cittadini” (Davide Barillari, consigliere regionale M5S nel Lazio, 8.3). Giusto: se li inforni muoiono arrostiti, ma senza coronavirus.

Evvetevapia. “In tempi difficili, la leadership e l’impegno sono fondamentali. Il governo italiano ha adottato misure straordinarie per il contenimento dell’epidemia Covid19 e per mitigarne l’impatto sociale ed economico” (Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, 6.3). “La Commissione europea loda gli sforzi del governo e del popolo italiano, che stanno contribuendo in modo considerevole a contenere la diffusione del Covid-19 nell’Unione europea” (Valdis Dombrovskis, vicepresidente della Commissione Ue, 6.3).

“C’è stata un’incevtezza del govevno dall’inizio, si è data l’idea di inseguive gli eventi cveando gvande confusione nel Paese e disovdine istituzionale. Il pvemiev non ha fatto un discovso di vevità agli italiani. Questo è dannoso! Agli italiani va detto che si sono compovtati male! Sono d’accovdo con Mieli, bastonato dai gendavmi dell’ovdine costituito del Fatto quotidiano pev cui il govevno non si può cviticave a pvescindeve” (Alessandro De Angelis, Ottoemezzo, La7, 14.3). La pvossima volta l’Oms e l’Ue facciano il favove: pvima di elogiave il govevno italiano, chiedano il pevmesso a De Angelis.

Briatoreterapia. “La rivoluzione di Giuseppi? É soltanto uno yogurt”, “Sarebbe bastato fare una comunicazione scritta di poche righe nelle quali si aggiungevano le poche restrizioni in più, tra l’altro molti lo stavano facendo di loro sponte. Il presidente del Consiglio sta cercando consenso attraverso la gestione di una crisi mondiale che lui fin dal primo momento ha fatto sua nella gestione… Stiamo scoprendo che 1 non è uguale a 1” (Flavio Briatore, il Giornale, 13.3). Infatti, se l’1 è Briatore, è uguale a mezzo. Sempre di loro sponte, s’intende.

Malagoterapia. “Il punto di Malagò: ‘Così faremo le Olimpiadi’” (Libero, 13.3). Dal tinello al salotto al balcone.

Mediaseterapia. “Togliete le tasse” (il Giornale, 14.3). E poi dicono che B. è sparito.

Meglio prevenire. “Il mondo sta morendo. Libertà a tutti i detenuti” (Carlo Taormina, Twitter, 10.3). Io comincerei dagli stragisti e dagli assassini: morti per morti, tanto vale farsi ammazzare da un galeotto prima di beccarsi il corona.

Ok il prezzo e giusto. “I soldi sono troppo pochi. Servono centinaia di miliardi” (Claudio Durigon, deputato Lega, La Stampa, 15.3).Offre lui. Noi ci accontenteremmo di 49 milioni.

Il titolo della settimana/1. “Macron dà la sveglia all’Europa” (Stefano Stefanini, La Stampa, 13.3). Uahahahahahah.

Il titolo della settimana/2. “Che cosa farei a Madame Lagarde” (Alessandro Sallusti, il Giornale, 13.3). Ridere?

Il titolo della settimana/2. “La ricetta dei penalisti per svuotare le carceri” (il Foglio, 13.3). Lima, seghetto e lenzuolo.