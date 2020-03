Sanità di guerra: dai soldati alle cliniche, tutti precettati

Il decreto – Anche i privati non convenzionati avranno l’obbligo di prestare (pagati ovviamente) personale e spazi al Ssn. Arruolati decine di medici e infermieri militari.

(di Virginia Della Sala – Il Fatto Quotidiano) – ll maxi decreto da 22 miliardi di euro, una sorta di manovra economica che dovrebbe essere stata approvata nella notte, tra le altre cose dà risposta alle urgenze sanitarie emerse nelle ultime settimane ricorrendo, da un lato alle maniere forti, se necessario, e dall’altro a concessioni praticamente senza limiti per far fronte all’emergenza nel comparto ospedaliero e dell’assistenza in generale. I privati dovranno essere a disposizione e su tutto vigilerà un commissario straordinario, insieme alla Protezione Civile. L’intervento su quest’ultima e sulla sanità vale circa 2,5 miliardi.

Obblighi per i privati. Come riconoscimento al super lavoro di queste settimane, si prevedono prima di tutto incentivi per il personale sanitario sottoposto a pressione estrema e a lavoro straordinario. Contestualmente, per la prima volta si obbligano anche le strutture private non convenzionate a mettere a disposizione per l’emergenza personale, locali e strumenti.

Nel dettaglio, si prevede che qualora le Regioni non dovessero raggiungere l’obiettivo dell’aumento dei posti in terapia intensiva (era previsto un incremento del 50 per cento) e nelle unità operative di malattie infettive (previsto un raddoppio), possano sottoscrivere contratti anche con strutture private non accreditate col Servizio Sanitario Nazionale tralasciando, in nome dell’emergenza, il fatto che non abbiano i requisiti normalmente richiesti. Le prestazioni – si legge – sono poi remunerate dalle regioni “corrispondendo al proprietario dei beni messi a disposizione, una somma di denaro a titolo di indennità di requisizione”. Nei casi in cui siano stati già stipulati contratti e convenzioni, come magari accaduto al Nord, dove molte cliniche si erano già rese disponibili a collaborare, resta tutto com’è.

Requisizioni. Si interviene anche sui dispositivi di protezione individuale, dalle mascherine ai guanti: il decreto prevede che la Protezione Civile possa requisirle in qualsiasi momento a chiunque. Si danno a Invitalia e al presidente Domenico Arcuri – che sarà il super commissario che gestirà da solo tutti gli approvvigionamenti, dalle mascherine ai posti letto (oltretutto senza che le sue decisioni siano sottoposte a controllo della Corte dei Conti) – 50 milioni di euro per le agevolazioni e finanziamenti a fondo perduto alle aziende produttrici. I finanziamenti potranno essere erogati anche alle aziende che forniscono mascherine chirurgiche, diventate essenziali come sostitute delle Ffp2 ed Ffp3. I prefetti possono poi requisire le strutture alberghiere per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario oppure quelle in permanenza domiciliare.

Protezioni.Per le mascherine cade invece l’obbligo della certificazione CE, operazione che di fatto facilita il ricorso a prodotti che arrivano dalla Cina o comunque extra Ue. I produttori dovranno semplicemente autocertificare sotto la propria responsabilità che i dispositivi e la catena produttiva siano conformi alla normativa vigente sugli standard di sicurezza. L’Istituto superiore di sanità ha poi 15 giorni dalla acquisizione dell’autocertificazione per fare le verifiche.

No quarantena. A chi lavora nei settori delle imprese “indispensabili alla produzione dei farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici” non si applicherà la misura della quarantena con sorveglianza attiva neanche se siano stati in stretto contatto con casi confermati Covid-19. Per loro, vista la necessità e l’urgenza di assicurare una fornitura costante di dispositivi, la quarantena è prevista solo se risultino positivi e sintomatici.

Sanità militare. Si prevede poi l’arruolamento temporaneo di medici e infermieri militari per un anno. In particolare, potranno essere arruolati 120 ufficiali medici (tenenti) e 200 sottufficiali infermieri (marescialli) che non abbiano più di 45 anni e che siano chiaramente laureati e abilitati in medicina o in infermieristica. Vengono poi stanziati 34,6 milioni di euro per il potenziamento dei servizi sanitari militari e per l’acquisto di dispositivi medici e presidi sanitari “mirati alla gestione dei casi urgenti e di biocontenimento per il 2020”. Lo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze è autorizzato alla produzione e distribuzione di disinfettanti nel limite di spesa di 704mila euro.

Pensionati e laureati. Si possono inoltre tenere in servizio i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari, anche “in deroga ai limiti previsti per il collocamento in quiescenza”. Nel corso dell’emergenza si potranno riconoscere come valide le qualifiche professionali sanitarie conseguite all’estero e la laurea in medicina varrà anche come abilitazione.

Nuovi presidi. Saltano le regole sui requisiti anche per allestire aree sanitarie temporanee dentro e fuori le strutture ospedaliere, pubbliche e private, o in “altri luoghi idonei” sempre fino al termine dello stato di emergenza. Via libera dunque alle opere edilizie “strettamente necessarie a rendere le strutture idonee all’accoglienza e alla assistenza” che potranno essere eseguite in deroga alle disposizioni, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali e con un iter semplificato, ovvero avviando i lavori contestualmente alla presentazione della istanza di inizio di attività. Per questa misura sono stanziati 50 milioni di euro.