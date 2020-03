Selezione naturale e controllo demografico. Il valore delle parole

(Grazia Augelli) – Le parole possono assumere significati assai diversi a seconda dell’uso che se ne fa e del contesto. Una, comparsa di recente sui giornali, è ‘gregge’, che in latino (grex-gregis) ha duplice valenza : gregge, mandria, folla, in senso spregiativo; schiera, stuolo, circolo (di seguaci, discepoli) con un valore contrario. Il vocabolario della lingua italiana recita: moltitudine di persone senza iniziativa né autonomia pronte ad approvare senza discutere. Altro valore assume la parola nel linguaggio cristiano, nel quale il ‘gregge’ non è massa anonima e amorfa, ma un insieme di individui, i quali in libertà e consapevolezza scelgono una via da seguire. Patrick Vallance, consigliere scientifico di Boris Johnson, ha dichiarato che “il virus (Covid19) sarà stagionale e tornerebbe anche il prossimo inverno. Per questo è importante sviluppare un’immunità di gregge, per tenere sotto controllo il virus a lungo termine”. Per chiarire, quando nel gregge si diffonde un’epidemia, gli individui attaccati (se non muoiono) sviluppano anticorpi, diventano immuni e impediscono che l’infezione passi ad altri.

Considerato che Vallance si riferisce ad una ‘immunità di gregge’ acquisita attraverso il contagio del coronavirus, e non attraverso vaccinazioni di massa, ecco che la parola sembra propendere verso l’accezione spregiativa. La popolazione, per il 60 % della quale si prevede l’infezione, non sembra un insieme di persone, che vanno protette attraverso la prevenzione, ma un ‘campo di sperimentazione’. E’ certo che, se aumenta il numero di persone non in grado di trasmettere una malattia, diminuisce il numero dei possibili contagiati. Il fatto è che, intanto che si raggiunge questo numero, che fungerà da barriera, ne saranno morti moltissimi altri. Siamo alla ‘selezione naturale’ teorizzata da Darwin ? Se invece l’immunità di gregge viene realizzata attraverso la vaccinazione di massa, questo intervento, oltre a salvare fino al 95% degli individui, attesta che ‘gregge’ viene inteso come ‘gruppo’.

In relazione alla situazione attuale, viene anche usata l’espressione “siamo in guerra”, con ciò intendendo che dobbiamo comportarci come soldati, soggetti a regole uguali per tutti, e combattere “come un sol uomo” contro il virus. Nessuno in Italia, ed ora anche in altri Paesi, intende “siamo in guerra” nel senso che moriranno in molti … e buon per chi riesce a sopravvivere. L’apparente non-volontà del governo inglese di prendere atto della situazione di pericolo per la popolazione, quasi andando incontro al ‘destino’, fa venire alla mente l’economista Thomas Malthus, il quale riteneva che, oltre al controllo delle nascite, le guerre, le carestie e le epidemie servono ad equilibrare il rapporto tra popolazione e produzione di del necessario alla sussistenza dell’uomo. Si vuole recuperare una parte delle teorie malthusiane ?