A chi lavora in corsia mascherine militari

(di Daniela Ranieri – Il Fatto Quotidiano) – Perché i medici e gli operatori sanitari continuano a infettarsi? Perché, a parte i protocolli di trattamento dei casi sospetti che si stanno precisando via via, non ci sono abbastanza mascherine. Lo denunciano tutti, medici in prima linea, sindacati di infermieri e medici. L’assessore alla Sanità lombarda Gallera ha mostrato le mascherine ricevute dalla Protezione civile (una benda coi buchi per le orecchie). Una gara Consip consentirà di acquistarne 24 milioni di tipo chirurgico. Basteranno?

Ora: l’Esercito ha in dotazione un tipo di maschera contro gli attacchi batteriologici che si chiama Anti Nbc-M90 ed è “tollerata per almeno sei ore, serve per proteggere le vie respiratorie, l’apparato gastro-intestinale, gli occhi e il viso da aggressivi Nbc allo stato solido, vapore, aerosol; consente la fonia, l’antiappannamento delle lenti, l’ingestione di acqua o alimenti liquidi”. Domanda: è possibile dirottare negli ospedali queste maschere dell’Esercito, che fanno parte dell’equipaggiamento che lo Stato acquista con le spese militari, se occorre ordinandone altre alle aziende che le producono? “Magari arrivassero le mascherine dall’esercito – dicono all’Anaao, il sindacato dei medici – stiamo usando maschere fai-da-te con la carta forno”. Questo consentirebbe di liberare la distribuzione di mascherine FFp3, Ffp2 e chirurgiche prodotte dalle aziende in affanno a tutte le altre categorie e ai cittadini in forma gratuita, misura che, come dimostrano alcuni studi di Cina e Corea del Sud, contribuirebbe a ridurre drasticamente i contagi. La maschera militare consente sei ore di uso ininterrotto, e – essendo costruita per operazioni belliche e attacchi terroristici batteriologici – consente libertà di movimento e respirazione e anche di bere senza essere tolta. Sono maschere da guerra, vero; e questa è una guerra.