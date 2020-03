Altri 349 morti e meno casi. Oms e Veneto: più tamponi

L’EPIDEMIA – LEGGERO CALO DEI CONTAGI GIORNALIERI, MA “ATTENDIAMO CHE SI CONSOLIDI”. I DECESSI A QUOTA 2.145 : LI CONTIAMO IN MODO DIVERSO DAGLI ALTRI PAESI ANCHE UE

(di Alessandro Mantovani – Il Fatto Quotidiano) – Ancora 349 morti in un giorno, 202 in Lombardia. Sono 19 meno di domenica, per gli esperti è il risultato dei contagi rilevati tra l’8 e il 9 marzo e quindi ci saranno altri incrementi della mortalità. Intanto i decessi salgono a un totale di 2.145, solo la Cina ne ha avuti più dell’Italia, ma le modalità di registrazione sono diverse da Paese a Paese: qui conteggiamo tutti i morti che risultano affetti dal virus, le indagini sulle cause di morte le farà più avanti l’Istituto superiore di sanità (Iss) che nell’ultimo studio (13 marzo) fissa l’età media a 79,4 anni e indica almeno tre patologie concorrenti (le più di diffuse ipertensione, cardiopatia ischemica e diabete Mellito) per il 47 per cento di chi non ce l’ha fatta; la Germania, che ha 16 morti su oltre 6 mila casi, iscrive al Covid-19 solo coloro che non avevano altre malattie, che da noi secondo l’Iss sono l’1 per cento dei deceduti. Nel frattempo, sottolinea il ministro della Salute Roberto Speranza, “i più importanti Paesi europei stanno adottando le stesse misure che l’Italia ha già varato”.

I contagi rilevati nel nostro Paese sono arrivati a 27.980, cioè 3.233 in più in un giorno e quindi un po’ meno di sabato e domenica ma, come ha spiegato il direttore della Protezione civile Angelo Borrelli, mancano la Puglia e Trento. Al netto dei 2.145 morti e dei 2.749 guariti (+414 in un giorno) sono 23.073 i pazienti in carico al Servizio sanitario nazionale (e di questi 1.851 (+179 in un giorno, il 10,7%) sono in terapia intensiva, 823 solo in Lombardia dove sono aumentati di 56 unità. Sull’apparente calo dei contagi giornalieri Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore della sanità, non si è sbilanciato: “Va consolidato nel giro dei prossimi 1-2 giorni”. Se così fosse andrebbe meglio delle previsioni che davano il picco dei contagi giornalieri attorno a domani, poco sotto i 4.500, fermo restando che gli ospedali rimarrebbero in emergenza.

In Veneto, terza regione per numero di casi (2.473) dopo Lombardia (14.649) ed Emilia-Romagna (2.473), quarta per i morti (69 contro i 1.420 in Lombardia, 346 in Emilia-Romagna e 121 in Piemonte), il governatore Luca Zaia ha lanciato la campagna “11 mila tamponi al giorno”, partendo dagli operatori della sanità, dalle case di riposo e dai medici di famiglia e poi tutti coloro che hanno avuto contatti a rischio. “Più casi isoliamo – dice Zaia –, più sicurezza creiamo.” È già la regione che ne ha fatti di più in proporzione (35 mila contro i 43 mila in Lombardia, 13 mila in Emilia-Romagna) e grazie anche a una bassa densità abitativa e alle modeste dimensioni del primo focolaio a Vo’ Euganeo (Padova), tremila abitanti, sembra contenere il virus meglio che altrove. Dal monitoraggio fatto a Vo’ sappiamo ad esempio che gli asintomatici contagiosi sono tra il 50 e il 75 per cento – esclusi dai tamponi nel resto d’Italia, che si fanno solo con sintomi importanti e contatti certi – e dunque possono quadruplicare i casi. Così anche i tassi di mortalità diventano più ragionevoli. È la “sorveglianza attiva” che consente di intervenire rapidamente sui focolai, suggerita dal professor Andrea Crisanti dell’Azienda ospedaliera di Padova e dapprima osteggiata dagli stessi vertici della Sanità regionale. È la strada scelta in Corea del Sud, dove infatti i contagiati sono tanti e i morti pochi. Locatelli ha ribadito che la linea del governo sui tamponi non cambia. Però il direttore dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha insistito proprio su questo: “Abbiamo visto una rapida escalation nelle misure di distanziamento sociale. Non abbiamo visto una escalation sufficientemente urgente su test, isolamento e tracciamento dei contatti, spina dorsale della risposta alla Covid-19”.