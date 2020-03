Delegata USACLI Benevento: sostegno al progetto di riapertura del Polo Ospedaliero Madonna Delle Grazie di Cerreto Sannita

Immacolata Petrillo delegata Usacli Provincia Benevento nonchè dirigente sportiva della società

Atl. Mutria valle T. si associa assieme al presidente USACLI Benevento Alessandro Pepe, alla

collaboratrice USACLI Teresa Morone e ai tecnici sportivi Gerardo Russo e Giacomo Petrillo al grido

di protesta dei tanti cittadini e amministratori dei comuni dell’area Titernina e Telesina. L’obiettivo è quello di dare sostegno all’ avvio di un concreto iter burocratico con l’obiettivo di riaprire l’ex Polo Ospedaliero Madonna delle Grazie di Cerreto Sannita. Il Presidio Ospedaliero Madonna delle Grazie di Cerreto Sannita significherebbe molto per l’intero territorio provinciale di Benevento dal punto di vista dell’assistenza sanitaria dell’intera valle. La necessità della riapertura dello storico Ospedale di

Cerreto Sannita è un’ esigenza inderogabile in questa fase di emergenza nazionale per combattere il nemico subdolo e silenzioso denominato “Coronavirus”. Inoltre, il Polo Ospedaliero Madonna delle Grazie di Cerreto Sannita dispone già di spazi organizzati ed idonei all’erogazione di servizi sanitari, all’ospitalità e alla degenza.

Da troppo tempo, noi cittadini dei comuni dell’area Titernina e Telesina siamo costretti a vivere quotidianamente lo sfregio della mancanza di collegamenti territoriali presso gli altri presidi

ospedalieri campani. E’ ora di mettere la salute pubblica dei cittadini ,quale principio costituzionale garantito dalla nostra carta costituzionale, al centro dell’agenda politica con serietà e buon senso.