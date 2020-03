Spioni o “segnalatori civici”, la moda social di denunciare i furbetti del virus

(lettera43.it) – Nell’accezione negativa sono gli spioni. Ma per edulcorare il concetto, visto il fine nobile di preservare la salute pubblica, li chiamano anche “segnalatori civici” del web. Cioè quelli che sull’onda dell’#iorestoacasa stanno segnalando alle forze dell’ordine chi trasgredisce le restrizioni stringenti dei vari decreti per contenere la diffusione del coronavirus.

TROPPI ASSEMBRAMENTI NELLE AREE VERDI

Qualche esempio? La denuncia più frequente è quella degli assembramenti al parco o nelle aree verdi. Ma c’è chi si concentra su casi più circostanziati come segnalare alle forze dell’ordine il proprio vicino perché, una volta uscito per portare fuori il cane, è «fuori già da due ore». O chi ha fatto notare che il proprio dirimpettaio in un pomeriggio è «già la quarta volta» che fa fare una passeggiatina al suo fedele animale o avverte che due condomini «si sono dati appuntamento alla fila del supermercato per vedersi». Addirittura una moglie ha denunciato il marito perché uscito «a fare la spesa quando abbiamo il frigo pieno. Sono convinta che vuole fare altro».

IN CINQUE GIORNI 665 MILA CONTROLLI DELLA POLIZIA

Esagerazioni da caccia ai trasgressori o positivo controllo sociale per la sicurezza di tutti? Le verifiche delle forze dell’ordine comunque non sono mancate visto che in cinque giorni, dall’11 al 15 marzo, la polizia ne ha fatti oltre 665 mila ad altrettante persone e per 27.616 sono scattate le denunce, ha fatto sapere il Viminale. E per “sorprendere” chi non vuole adeguarsi verranno utilizzati anche i droni. È il caso di Forlì che da mercoledì 18 marzo ha intenzione di dotare la polizia locale di aeromobili a pilotaggio remoto per individuare quanti frequentano i parchi pubblici o le aree verdi della città.

SEGNALAZIONI SULLE PAGINE FACEBOOK DEI SINDACI

Ma è soprattutto sul web che le segnalazioni raggiungono il loro apice. Nelle grandi città i cittadini sfogano la voglia di segnalare scrivendo sulle pagine Facebook dei sindaci. È il caso di un cittadino di Bari che segnala al sindaco De Caro: «Per favore mandi con urgenza a controllare i circoli ricreativi che si barricano dentro e giocano a carte in tanti». Alla sindaca Virginia Raggi i romani indicano i luoghi incriminati, soprattutto «la pineta di Castelfusano e i lungomare o il parco degli Acquedotti» oppure i tanti che «corrono e riempiono i parchi».

«A MILANO IN METRO TROPPO VICINI»

Denuncia social anche da Milano, dove i cittadini hanno definito «impossibile mantenere la distanza di 1 metro» su alcune linee della metropolitana e degli autobus durante l’orario di punta al mattino postando anche foto della situazione. Non solo segnalano sui social, ma fanno richieste e chiedono che venga attuato «il coprifuoco alle 18», venga impiegato «l’esercito per i controlli in strada e parchi» e in tantissimi desiderano regole più ferree anche per fare la spesa «perché troppi ci vanno tutti i giorni».