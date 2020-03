Telese Terme (BN): la Pro Loco pianta alberi in città

Ringraziamo di vero cuore l’Amministrazione Comunale, il Comando di Polizia Municipale, l’Ufficio Tecnico e tutti coloro che hanno dato il loro apporto e la loro disponibilità per la realizzazione di questa iniziativa.

In questo momento così difficile per la nostra Comunità, per le Famiglie e per tutto il Tessuto Economico, riteniamo che quello di oggi possa rappresentare un importante segnale di unità, di speranza e di incoraggiamento affinché la nostra Città possa riprendersi nei giorni a venire più bella, più forte e più coesa che mai.