M5S, Trano espulso da gruppo Camera

(adnkronos.com) – A quanto apprende l’Adnkronos, il deputato Raffaele Trano, presidente della Commissione Finanze della Camera, è stato espulso dal gruppo parlamentare M5S a Montecitorio. “Il Capo Politico del Movimento 5 Stelle – si legge in una comunicazione interna, visionata dall’Adnkronos – ha invitato il Presidente del Gruppo Davide Crippa ad avvalersi della previsione di cui all’art. 21, comma 4, dello Statuto del Gruppo Parlamentare ‘Movimento 5 Stelle’ della Camera. Pertanto, ai sensi dell’articolo 21 dello Statuto, sentito il Comitato Direttivo, è stata disposta l’espulsione dal Gruppo Parlamentare del deputato Raffaele Trano, senza necessità di ratifica degli iscritti”. Lo scorso 4 marzo Trano è stato eletto nuovo presidente della Commissione Finanze, battendo per 20 voti a 19 il collega pentastellato Nicola Grimaldi, indicato dal partito come candidato ‘ufficiale’. Ne è nato uno scontro interno al Movimento che ha portato il capogruppo Davide Crippa a chiedere un passo indietro di Trano, definendo “inaccettabile” l’esito della votazione.

LA RABBIA DEGLI ELETTI – Nemmeno l’emergenza coronavirus placa le polemiche in Parlamento. Fa discutere, all’interno del gruppo parlamentare 5 Stelle, l’espulsione di Trano, decretata dal direttivo pentastellato su input del capo politico Vito Crimi. “In un momento di crisi sanitaria, il gruppo parlamentare pensa di espellere il suo presidente della Commissione Finanze in quota 5 Stelle”, commenta con l’Adnkronos Trano, il quale rievoca anche la partita per la successione a Francesco D’Uva come capogruppo, vinta da Davide Crippa alcuni mesi fa: “Il capogruppo Crippa è stato mio competitor nella sfida per la guida direttivo, non so se questa sia stata una rappresaglia…”.

In quell’occasione Trano aveva giocato il ruolo di candidato ‘outsider’, riuscendo a convogliare su di sé i voti dei parlamentari insofferenti alla linea dei vertici, nel periodo in cui la guida del M5S era ancora nelle mani di Luigi Di Maio. Lo schema si è ripetuto il 4 marzo, nel segreto dell’urna della Commissione Finanze, questa volta con un esito favorevole a Trano, eletto a sorpresa presidente ai danni del dimaiano Grimaldi.

La sua espulsione ora è diventata un caso. Le chat pentastellate ribollono e diversi colleghi si espongono pubblicamente per esprimere il proprio sostegno a Trano. “In questo delicato momento – dice all’Adnkronos il deputato Fabio Berardini – abbiamo bisogno di unità. Buttare fuori un collega senza contraddittorio con il gruppo parlamentare è un segnale divisivo ed altamente negativo. Auspico un ripensamento da parte del direttivo”.

E se Raphael Raduzzi si trincera dietro un no comment, il collega in Commissione Finanze Alvise Maniero definisce la tempistica “quantomeno inopportuna”: “Mi pare – osserva – che abbiamo altro di cui occuparci con una emergenza mondiale in corso. Rispetto le scelte ma lo considero un errore”.

Per il membro del Copasir Antonio Zennaro “è il momento sbagliato per questo tipo di decisioni. Borsa italiana e risparmiatori italiani – dice all’Adnkronos – stanno perdendo miliardi di euro in termini di valore per le recenti turbolenze della speculazione e la principale forza in Parlamento si priva del presidente della Commissione Finanze. Tale scelta rischia di danneggiare le istanze del M5S in Commissione Finanze ed in Parlamento alla luce di importanti decreti economici”.

Critico anche Paolo Lattanzio: “Punizioni sommarie senza contraddittorio ed eliminazione del dissenso non sono nel mio Dna. In Raffaele ho sempre trovato un collega competente, motivato, ligio, disponibile con grande senso critico”, commenta il parlamentare in Commissione Cultura. Domani pomeriggio è in programma un’assemblea di gruppo in teleconferenza con il capo politico Crimi e non è escluso che il tema dell’espulsione di Trano alla fine possa essere sollevato da qualche eletto nel corso del dibattito a distanza.

M5S, ira di Trano: “Malati e morti e questi geni pensano a espellermi”

(di Antonio Atte) – La mia espulsione dal gruppo parlamentare M5S? “Inaspettata… In un momento di piena crisi sanitaria, in cui muoiono persone, migliaia di persone sono intubate, altre sono in isolamento, in quarantena, con un paese fermo, il gruppo parlamentare pensa di espellere il suo presidente della Commissione Finanze in quota 5 Stelle. Assurdo”. Lo dice all’Adnkronos Raffaele Trano. Il deputato non si dà pace: “Cosa pensano i geni del direttivo? Di espellere il loro presidente, eletto democraticamente all’interno della Commissione Finanze? Se hanno un’altra idea di democrazia parlamentare, sbagliano. Vorrei capire di quale reato mi sono macchiato”.

Il capogruppo Crippa le ha chiesto un passo indietro, dopo che è stato eletto al posto di Nicola Grimaldi, collega designato dal M5S alla presidenza della Commissione Finanze… “Se nel segreto dell’urna – replica Trano – se c’è un professionista che ha competenze, che ha lavorato ai tavoli di maggioranza sul decreto fiscale, sul decreto Pop Bari, che è stimato e apprezzato da tanti colleghi di maggioranza e opposizione, e viene eletto in modo democratico, perché deve lasciare la presidenza? Durante il primo ufficio di presidenza ho espresso la mia posizione: sto in maggioranza, col governo, con Conte e col M5S, ho fugato ogni dubbio. Non è colpa mia se sono stato votato al posto di un altro collega. A questo punto facciamo eleggere da Crippa le persone che a lui piacciono…“.

“Se farò ricorso contro l’espulsione dal gruppo parlamentare alla Camera? Valuterò bene con i legali. Mi hanno sputtanato, hanno messo direttamente la comunicazione della mia espulsione sulla chat dei parlamentari, potevano almeno farmi una telefonata…”, dice ancora all’Adnkronos. Trano decide di togliersi anche qualche sassolino dalle scarpe: “Il capogruppo Crippa è stato mio competitor nella sfida per la guida direttivo, non so se questa sia stata una rappresaglia. La mia cacciata è stata inaspettata e lesiva per il Paese in un momento in cui tutti invocano unità”.