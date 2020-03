Andrea Scanzi: “Filippo Roma, la senatrice Deledda e Giulia Sarti”

(Andrea Scanzi) – No, Filippo Roma, non meriti gli insulti. Men che meno le minacce di morte. Purtroppo sui social aveva ragione Umberto Eco, e ormai si sa. Ma la rabbia sì che la meriti.

Non ti conosco, non ho nulla contro di te, quando vedo che i 5 Stelle ti contestano alle loro manifestazioni penso che siano doppiamente gonzi perché oltre a essere indifendibili nell’insulto fanno pure il tuo gioco (e infatti hai sempre l’aria di goderci un po’, nell’interpretare la parte del martire). Le Iene mi piacciono, non dico sempre ma quasi, e certe vostre (che io ricordi mai tue) inchieste sono state oltremodo meritorie: David Rossi, Marco Vannini, eccetera.



Però, vedi, quando rovisti troppo nella sugna e tratti i soggetti delle tue “inchieste” come mero sterco, poi va a finire come stavolta: che ne esci con le ossa rotte, anzi rottissime. Quei tuoi “servizi” sulla senatrice Deledda me li ricordo, e dovresti forse passare il resto del tempo a sputarti in faccia. Anche perché sei recidivo: io me la ricordo, eccome se me la ricordo, la ferocia con cui rovinasti la vita per settimane (e non solo per settimane) a Giulia Sarti, trattandola come una Messalina efferata e allegramente zoccola. Me la ricordo bene perché a Giulia voglio bene, la conosco, e in quelle settimane era tutto uno scrivermi (da amici, colleghi, politici): “Ma non è che prima o poi esce un vostro video insieme?”. A me veniva pure un po’ da ridere, perché era tutto delirante. Rispondevo sempre: “Capirai. Al massimo scopriranno che abbiamo commesso il reato di baciarci in pubblico e di esserci frequentati un po’ qualche anno fa, quando eravamo single e senza far male a nessuno”. Disintegrasti la vita di Giulia, non ho capito ancora rea di cosa, e la cosa grave era che ogni giorno insistevi; alzavi la posta; ci godevi, o almeno così pareva. Uno spettacolo osceno, vile e indecoroso. Che ha lasciato molte cicatrici nelle persone coinvolte.



Ecco, Filippo Roma: tu, nella titanica figura di merda che hai raccattato nel gestire il dramma della signora Deledda, sarai senz’altro stato in buona fede come dici. Ma quando la cifra del tuo “giornalismo” diventa rotolarsi nel fango e crogiolarsi nel sadismo (sui deboli e MAI sui potenti), poi un lettore fa fatica a discernere tra giusto e sbagliato. E a quel punto, ancor più sui social, esplode la suburra più sconcia: funziona così.



Spero, se non altro, che questa tremenda vicenda ti insegni qualcosa.