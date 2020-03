Come emettere moneta non a debito: i “nazisti” UE non vogliono che si sappia

(Marco Giannini) – Un articolo a firma dell’Avv. Carraro su scenarieconomici.it (“quello di Savona” per intenderci), un sito con cui ho collaborato in passato, ben spiega come si possa creare moneta non a debito. Esso si ricollega quasi naturalmente al pezzo in cui, una decina di giorni fa, chiedevo emissione monetaria non prestata dai mercati ma stampata dalla BCE o in alternativa dal nostro Stato. Non è possibile infatti assistere alle premesse di un futuro strozzinaggio, al MES che non viene rigettato ma anzi rimandato per divenire oggetto di trattativa(!), alle mascherine pagate dagli italiani ma sequestrate alle frontiere da altri paesi, a Schengen (migranti…) saltato in 5 minuti non appena ha fatto comodo alla Germania ecc di fronte a una gravissima crisi sanitaria. La Banca Centrale Europea e la UE hanno stampato soldi o creato meccanismi per salvare le banche franco tedesche, adesso devono farlo per i cittadini, non per arricchire i mercati (si pensi ai MD dati alla Spagna a questo scopo, di nuovo al MES per salvare la Deutschebank ecc); Dagospia ha pure rivelato quanto la Troika chiese (intercettazioni) a Varoufakis “salva le banche fregatene delle famiglie”: ebbene noi italiani non ci teniamo a fare la stessa fine perché di nazismo ne è bastato uno.

Tornando a Carraro ( https://scenarieconomici.it/una-nuova-lira-di-stato-sarebbe-perfettamente-legale-anche-rispetto-ai-trattati ) egli ricorda che i trattati vietano la produzione di banconote che non siano l’euro, le uniche che i cittadini sono tenuti ad accettare (hanno cioè corso legale). Per “banco-nota” però si intende “emessa dalla banca (centrale)” e come sappiamo per poterne disporre è necessario creare BOT, BTP ecc (titoli di Stato) cioè a debito (chiederle in prestito sui mercati). I trattati però non parlano di “stato-note” cioè prodotte direttamente dallo Stato, dal Tesoro (cioè stampate ed immesse in circolo direttamente, cioè non a debito, create punto! Magari per detassare o per creare lavoro o alzare buste paga). Le statonote le legiferò Moro nel 1965 ma la legge fu abolita da Prodi nel 1998 (casualmente un attimo prima dell’euro). Basta un decreto per riattivarle ma dubito che un Governo PD-PD5S possa elevarsi da una condizione di dipendenza(…) dagli elevati tecnocrati UE. Non si tratta di impossibilità ma di volontà politica ed amore per il proprio popolo (evidentemente sentendosi globalisti non si sentono italiani). Le statonote possono avere corso legale, ma solo in Italia: ecco la moneta parallela di cui abbiamo urgentemente bisogno senza indebitarsi con i mercati (che poi finita la crisi sanitaria ci farebbero a pezzi, il MES sarebbe solo l’inizio).

L’intento di questo mio pezzo è informare quante più persone possibile (condividete) visto che personalità di spicco non hanno il coraggio di difendere il loro paese, temendo, evidentemente, di fare una brutta fine (vedasi Mattei…).

PS: non scandalizzi il titolo, sono anni che chi denunciava l’inopportunità della moneta unica viene accusato di nazismo, fascismo, razzismo ecc… per una moneta… Anche il solo dirsi italiani o portare il tricolore su un maglione era, fino a poco fa, stigmatizzato.