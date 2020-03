Festa del papà “19 marzo 2020”

(Dott. Paolo Caruso) – Oggi 19 marzo ricorre la festa del papà, una ricorrenza sommessa, lontana dai riflettori del consumismo più sfrenato, in un momento di massima preoccupazione a causa della diffusione del coronavirus in tutto il paese. Oggi soltanto una semplice ricorrenza, non una festa, una quarantena in famiglia occasione fantastica per stabilire il ruolo di padre, e per farci ricordare nel nostro Io, nel nostro animo, e soprattutto riflettere quanto sia stata ed è importante tale figura. In un tempo in cui si assiste alla disgregazione della famiglia anche la figura paterna tende a non rappresentare più un punto di riferimento e il cardine portante della società, di una società malata di solitudine e senza più ideali, attraversata dal frastuono di un consumismo alienante. In questa ricorrenza però la figura del padre si erge imponente nella storia dell’umanità, nella vita di ognuno di noi; dei papà che in questo momento sono fisicamente lontani, dei papà che non ci sono più, ma che sentiamo con la loro presenza invisibile sempre vicino a noi, rimangono infatti scolpite nella nostra memoria le impronte indelebili di un periodo bello e anche spensierato della nostra vita, uno scorrere di immagini, di giorni, come un fiume che, ora quieto e lento, ora tempestoso, va verso la sua meta, verso quella meta che per noi uomini rappresenta l’età adulta, piena di incognite ma anche di piacevoli sorprese come quella di diventare padre. E’ proprio ai nostri figli dobbiamo tramandare i valori dei nostri padri, e anche noi come loro rappresentare un modello e un esempio di vita per le generazioni future.

