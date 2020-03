Il muro basso di Francesco

(Pietrangelo Buttafuoco) – Il Santo Padre, intervistato da Repubblica, accusa gli evasori fiscali per i fondi mancanti alla sanità pubblica. Il ragionamento fila, ma è un riflesso condizionato. Per dirla al modo meridionale il Papa se la prende col “muro basso”. Da un rivoluzionario come lui, ci si aspetta un ben più severo altolà. Così è solo moralismo. E cioè che è colpa della finanza se gli ospedali non ci sono, e che è un preciso proposito dei mercati quello di tagliare la spesa pubblica. Il vero muro alto che sovrasta l’amato pueblo, è questo. Dovrebbe saperlo. Non fosse altro per la sua infallibilità.

