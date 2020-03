L’Italia tratta sull’uso del Mes. Le condizioni di Berlino & C.

I DOCUMENTI – GIÀ IN SENO ALL’EUROGRUPPO, ROMA HA DISCUSSO DEL FONDO SALVA-STATI MA SENZA LA TROIKA. IL BLOCCO NORDICO (PER ORA) HA RIFIUTATO M5S E LEGA SONO IN RIVOLTA

(di Carlo Di Foggia – Il Fatto Quotidiano) – La sintesi brutale è questa. L’Italia sta trattando in sede europea il coinvolgimento del Mes, il Meccanismo europeo di stabilità, per far fronte alla crisi innescata dal coronavirus. Al Tesoro guidato da Roberto Gualtieri, molto più che a Palazzo Chigi, si sono convinti che non ci sia alternativa a mettersi sotto tutela chiedendo l’aiuto dell’ex fondo salva-Stati, anche perché è l’unica chiave, a statuti vigenti, per accedere alle Omt (Outright monetary transactions) della Bce, le operazioni di acquisto illimitato di Titoli di Stato nate nel 2012 come conseguenza del Whatever it takes di Mario Draghi.

Tutti i paesi spenderanno centinaia di miliardi per far fronte allo choc economico. La paura dell’Italia è però il costo del suo grande debito pubblico, espresso dallo spread tra i Btp italiani e tedeschi. In uno scenario normale, è la Banca centrale a giocare il ruolo più importante di garanzia, non è così nell’architettura disfunzionale dell’Eurozona.

Giovedì scorso, la presidente della Bce, Christine Lagarde, ha innescato il terremoto affermando che “non è compito della Bce chiudere gli spread”. I mercati, ma anche le istituzioni italiane, hanno letto l’uscita come il segnale che Francoforte non intende garantire l’Italia, costi quel che costi. I rendimenti sono schizzati a livello record in un giorno, costringendo il Quirinale a una nota durissima (“Non ostacolate l’Italia”). Da allora i mercati testano la reazione della Bce. Ieri i rendimenti dei Btp sono schizzati di 60 punti (al 3%, contro il -0,2% del Bund tedesco) dopo che il governatore della Banca centrale austriaca, Robert Holzmann, ha lodato l’uscita di Lagarde e spiegato che “la politica monetaria ha raggiunto il limite e la Bce ha esaurito le sue opzioni”. Francoforte è stata costretta a smentire un membro del suo consiglio direttivo, ma il danno ormai era fatto: è dovuta intervenire, attraverso la Banca d’Italia, acquistando Btp sul mercato per far scendere i rendimenti. Lo spread è salito a 322 punti, per poi chiudere a 267. La salita anche dei differenziali di Francia e Olanda ha spinto la Bce a un board d’emergenza.

Dietro le smentite ufficiali, l’Italia si è mossa da tempo, chiedendo l’uso del Mes già in seno all’Eurogruppo, la riunione dei ministri delle Finanze dell’euro, di lunedì scorso. Dai lavori preparatori dei tecnici ministeriali emerge chiaramente. Sollecitato anche dal nostro Paese, il capo del Mes Klaus Regling ha sollevato il tema e chiesto di menzionare il fondo nelle conclusioni finali. “Regling – si legge in documenti riservati visionati dal Fatto – ha presentato idee per nuovi strumenti del Mes, che potrebbero essere utilizzati per mitigare l’impatto economico della crisi. In particolare, ha suggerito che tutti gli Stati potrebbero richiedere il sostegno dell’Eccl al fine di ridurre il possibile effetto stigma”.

L’Eccl è un linea di credito soggetta “a condizioni rafforzate” (ed è la porta d’accesso all’aiuto della Bce). Il Mes può erogarla dietro “condizionalita”: il Paese che ne fa richiesta deve firmare un memorandum in cui si impegna a mettere in campo misure per rientrare dall’esposizione, che per i Paesi più indebitati si traduce in una stretta fiscale (tagli e tasse, cioè l’austerità). In alternativa, Regling “ha anche menzionato la possibilità di creare uno strumento aggiuntivo, che potrebbe ad esempio essere simile, nella sua struttura, al credito rapido del Fondo monetario internazionale”. Secondo i documenti, tutti i grandi Paesi, Italia compresa, “concordano sulla necessità di dare un ruolo al Mes nella gestione della crisi. D’altra parte – si legge – alcuni (in particolare Italia e Spagna) hanno sottolineato il rischio di inviare segnali negativi al mercato su potenziali condizionalità legate al sostegno finanziario”. La più preoccupata è la Commissione europea, che per bocca del suo rappresentante Maarten Verwey “ha messo fortemente in guardia” dai rischi di coinvolgere il Mes, anche perché la sorveglianza fiscale si sposterebbe sul fondo (a trazione tedesca).

La proposta di Regling è rimasta sul tavolo e da allora è la base di discussione. Dalle minute emerge che i Paesi del blocco nordico, Austria e Germania in testa, sono contrarie a nuovi strumenti perché, comportando modifiche ai Trattati, “andrebbero coinvolti i Parlamenti nazionali” e si perderebbe tempo. Resta solo l’ipotesi dell’accesso collettivo o in ogni caso condizionato.

Martedì, durante il Consiglio europeo in videoconferenza, Italia e Francia hanno avanzato la proposta che il Mes emetta debito sul mercato (i “corona bond”) per fronteggiare la crisi. Una forma embrionale degli eurobond di cui si parla da anni. Merkel si è mostrata scettica, il premier olandese Mark Rutte contrario. Il blocco nordico vuole che resti una forma di condizionalità, magari da attivare più avanti, quando la crisi sarà finita.

Ieri il commissario Ue all’Economia Paolo Gentiloni ha confermato che si discute l’uso del Mes. Finora il fondo ha prestato 265 miliardi ai Paesi che hanno sperimentato il “salvataggio” della Troika dopo la crisi del 2011 (Grecia, Spagna, ecc.) e la capacità di prestito rimanente (molto teorica) è di 410 miliardi. Il Mes si finanzia sul mercato emettendo bond, in gran parte acquistati proprio dalla Bce, a cui i Trattati europei impediscono di finanziare il deficit e intervenire sul modello Usa: stavolta si ragiona su un’emissione di 1.000 miliardi.

Una scelta del genere dovrà, comunque, passare dal Parlamento, che è già in rivolta. Il M5S è contrario: “Qualsiasi attività messa in campo dall’Ue non deve contemplare l’utilizzo del Mes”, ha attaccato ieri Vito Crimi. LeU concorda. La Lega, contrarissima, chiede che Conte riferisca in Aula.