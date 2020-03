Coronavirus, Guterres: crisi peggiore in 75 anni, recessione è certezza)

(LaPresse) – “Siamo di fronte a una crisi sanitaria globale diversa da qualsiasi nella storia di 75 anni delle Nazioni Unite – quella che si sta diffondendo aumentando la sofferenza umana, infettando l’economia globale e sospendendo la vita delle persone. Una recessione globale – forse di dimensioni record – è quasi una certezza. L’Organizzazione internazionale del lavoro (Oil) ha appena riferito che i lavoratori di tutto il mondo potrebbero perdere fino a 3.400 miliardi di dollari di reddito entro la fine di quest’anno”. Così il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, nel corso di una conferenza stampa virtuale (“La prima della nostra storia”, sottolineano le Nazioni Unite) sull’emergenza coronavirus.

Coronavirus, Guterres: Serve azione politica internazionale coordinata

(LaPresse) – “Questa è soprattutto una crisi umana che richiede solidarietà. La nostra famiglia umana è stressata e il tessuto sociale viene lacerato. Le persone soffrono, sono ammalate e spaventate. Le attuali risposte a livello nazionale non affronteranno su scala globale la complessità della crisi. Questo è un momento che richiede un’azione politica coordinata, decisa e innovativa dalle principali economie mondiali. Dobbiamo riconoscere che i più poveri e vulnerabili, in particolare le donne, saranno i più colpiti”. Lo ha detto il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, in una conferenza stampa virtuale sull’emergenza coronavirus. “Accolgo con favore – ha aggiunto – la decisione dei leader del G20 di convocare un vertice di emergenza la prossima settimana per rispondere alle sfide epiche poste dalla pandemia di Covid-19 – e non vedo l’ora di partecipare”.

Coronavirus, Guterres: Siamo in guerra contro il virus, dobbiamo unirci

(LaPresse) – “Il mio messaggio centrale è chiaro: ci troviamo in una situazione senza precedenti e le regole normali non si applicano più. Non possiamo ricorrere ai soliti strumenti in tempi così insoliti. La creatività della risposta deve corrispondere alla natura unica della crisi – e l’entità della risposta deve corrispondere alla sua portata. Il nostro mondo deve affrontare un nemico comune. Siamo in guerra con un virus”. Lo ha detto il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, a proposito dell’emergenza coronavirus.

“Covid-19 – ha aggiunto – sta uccidendo le persone e sta attaccando l’economia reale al suo interno: commercio, filiere, imprese, lavoro. Interi Paesi e città sono bloccati. I confini si stanno chiudendo. Le aziende stanno lottando per rimanere in affari e le famiglie stanno semplicemente lottando per rimanere a galla. Ma nel gestire questa crisi, abbiamo anche un’opportunità unica. Se agiamo bene, possiamo orientare la ripresa verso un percorso più sostenibile e inclusivo. Ma politiche scarsamente coordinate rischiano di bloccare – o addirittura peggiorare – disuguaglianze già insostenibili, invertendo i guadagni di sviluppo conquistati duramente e la riduzione della povertà. Invito i leader mondiali a riunirsi e offrire una risposta urgente e coordinata a questa crisi globale”.