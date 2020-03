Il decreto Coronavirus fa crollare dell’80% rapine, estorsioni e furti

I REATI – FERME ANCHE LE ATTIVITÀ DELLE COSCHE, MA LA PIAZZA DI SPACCIO DELLA CAMORRA TRASLOCA SU TELEGRAM

(di Vincenzo Iurillo, Antonio Massari e Lucio Musolino – Il Fatto Quotidiano) – Rapine, furti e spaccio dal 9 marzo sono crollati di oltre l’80%. Tempi duri anche per i clan. Può accadere che un elemento di spicco dello storico clan camorrista Nuvoletta, per esempio, venga arrestato per un reato non proprio efferato: contrabbandare zeppole per la festa del papà. Le avrebbe vendute a domicilio per conto d’un pasticcere che, dopo aver pubblicizzato l’iniziativa sul suo profilo Facebook, è stato incastrato ieri dai carabinieri di Marano. Nelle stesse ore, a Reggio Calabria, il boss Cosimo Borghetto (nel suo curriculum precedenti per mafia, traffico di droga e omicidio) viene arrestato, sempre dai carabinieri, perché è in compagnia di un altro pregiudicato (per omicidio volontario, rapina, detenzione di armi, droga, ricettazione e associazione a delinquere). Violazione degli articoli 650 (inosservanza dei doveri d’autorità) e 495 (dichiarazioni mendaci) del codice penale. Borghetto viene denunciato per il decreto anticoronavirus e finisce agli arresti domiciliari per la violazione della sorveglianza speciale a cui era sottoposto. E se i boss hanno bisogno di passeggiare, i latitanti hanno bisogno di mangiare. La settimana scorsa, a Bruzzano Zeffirio (nella Locride), i carabinieri notano un uomo avvicinarsi a un’abitazione che risultava disabitata. Ha una busta in mano e si giustifica così: “Sto portando la spesa a casa di un amico”. L’amico è il latitante della ‘ndrangheta, Cesare Antonio Cordì, sfuggito 8 mesi fa all’operazione “Riscatto”.

Così in tutta Italia dal 9 marzo la maggior parte dei mattinali di carabinieri e polizia di Stato registrano per giorni zero borseggi, rapine e furti in abitazione. “Le attività della ’ndrangheta sono rallentate a causa dei provvedimenti presi per contrastare l’emergenza coronavirus”, dice un investigatore che lavora in Calabria: “Le cosche hanno meno facilità di movimento e i loro traffici sono rallentati. Incluse le estorsioni. Come fanno a prenderla l’estorsione se i negozi sono chiusi? Meno persone sulle strade e più controlli: è chiaro che anche lo spaccio di droga è più rallentato. Grazie alle intercettazioni”, continua l’investigatore, “abbiamo l’orecchio sul territorio. C’è una domanda e un’offerta, ma è tutto più complicato”. Il 12 marzo una pattuglia dei carabinieri a Cosenza ha bloccato un’auto che circolava nonostante l’ordinanza per il coronavirus. Al posto di guida un anziano di 79 anni in pigiama e pantofole. Al suo fianco il nipote di 31 anni. Entrambi non sono stati in grado di fornire una giustificazione valida della loro presenza in strada. L’hanno trovato i carabinieri. Era sotto il sedile lato passeggero: una busta di plastica con 200 grammi di marijuana.

La piazza di spaccio della camorra trasloca invece sulla chat di Telegram. Le sentinelle della droga a Napoli sono rimaste disoccupate. Rintanate in casa, per paura del contagio e dei controlli decuplicati in una città deserta. E allora la camorra del centro storico, quella che fino a ieri crepitava colpi di pistola ad alzo zero, per conquistare poche centinaia di metri di territorio e qualche banconota del racket delle pizzerie, si riorganizza nascondendosi nel web e tra gli smartphone. Usa i giga delle connessioni per vendere coca, crack ed erba su appositi canali Telegram creati in fretta e furia in questi giorni, al riparo dalle intercettazioni. Canali dai nomi fantasiosi e suggestivi – il calciatore del Napoli, il neomelodico, lo slogan della curva del San Paolo – che sono diventati le piazze virtuali di spaccio. Solo intercettandoli con un virus telematico sul telefono, un trojan attivo molte ore, si può essere in grado di scovarle. “È il venditore, di solito un gregario del clan, che si assume il rischio di uscire di casa – spiega un carabiniere al Fatto –. Anche tra i tossicodipendenti è scattata la sindrome da approvvigionamento simile a quella delle file notturne nei supermarket. Lo spacciatore si muove con carichi di droga superiori alla media dei giorni prima dell’emergenza, lo abbiamo appurato in qualche recentissimo sequestro. Perché i clienti ora acquistano il doppio, il triplo alla volta”.

In questo momento epocale, un pm della Dda di Napoli, competente per alcuni clan territoriali, coglie un’opportunità unica per le indagini. “I camorristi stanno usando di più il telefono – osserva il magistrato inquirente – e le intercettazioni in corso possono scoprire con maggiore facilità le loro strategie criminali. “I clan sono sostanzialmente fermi, lavorano con la droga, stanno provando a reinventare un business nelle mascherine e nei gel disinfettanti– dice un pm che indaga sui clan dei vicoli napoletani – perché non possono più fare estorsioni a negozi e pizzerie chiusi. Temo che quando l’emergenza sarà finita, i camorristi usciranno dalle loro tane affamati come lupi”. E la presidente dell’associazione degli imprenditori Unimpresa, Giovanna Ferrara, teme che i lupi torneranno più affamati di prima e “migliaia di imprenditori, strozzati dai debiti si troveranno davanti a un bivio: chiudere, restando con debiti spaventosi oppure rivolgersi a organizzazioni criminali. E sarà quello il momento in cui anche importanti realtà imprenditoriali del Paese finiranno in mano alle mafie che hanno il problema opposto: riciclare quantità inimmaginabili di denaro”. La corruzione, invece, non sembra arrestarsi neanche di fronte alla pandemia. La Guardia di finanza, due giorni fa, ha arrestato un dipendente del Comune di Nichelino (Torino) e un dipendente di una ditta di pulizia. Si indaga sull’affidamento delle attività di sanificazione e disinfezione di immobili comunali. Sequestrati 8mila euro in due mazzette, da 5 e 3mila euro, per l’aggiudicazione di contratti per servizi di pulizia.