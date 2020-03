In Cina zero e qui altri 427 decessi per il virus. A Milano +634 contagi

TRAGICO SORPASSO – L’ITALIA SUPERA I DECESSI AVVENUTI NEL GIGANTE ASIATICO: 3.405 A UN MESE DAL PAZIENTE1

(di D. M. – Il Fatto Quotidiano) – Nel giorno in cui la Cina festeggia il traguardo dei zero contagi in un giorno, l’Italia, sempre più nella tempesta virale da SarsCov2, segna a un mese esatto dal primo paziente, 3.405 morti, di più della stessa Cina, 427 solo ieri. I numeri sono tutti in aumento, non più esponenziale ma sempre in crescita. Con i contagi arrivati a 41.035 e i malati a 33.190. Come sempre, da oltre 30 giorni, la Lombardia comanda con 19.886 contagi e 2.168 decessi. Molto più indietro le regioni da bollino rosso come l’Emilia-Romagna (5.214) e il Veneto (3.484).

Ma c’è un dato che più di tutti preoccupa, ed è quello relativo all’area metropolitana di Milano. Qui il numero di contagi, a ieri sera, era a 3.278 con un incremento di 634, il più alto registrato in tutta la regione. Anche più della provincia di Brescia che in pochi giorni ha quasi raggiunto i casi di Bergamo (4.645) fermandosi ieri a 4.247 con un incremento giornaliero di 340. La “battaglia di Milano”, come ribattezzata dal prof. Massimo Galli dell’ospedale Sacco, sembra a tutti gli effetti entrata nella sua fase più critica. Nella sola città di Milano i contagiati ufficiali sono 1.378. Ma se è vero, come spiegano i ricercatori, che per ogni infetto riconosciuto ne sfuggono almeno 5, in città la cifra diventa preoccupante. Sulla mappa del contagio lombardo, ieri l’area di Milano aveva un drammatico colore blu, ovvero numero di infetti maggiore di 250. Un aumento che conferma ancora una volta un dato: le misure di contenimento adottate dal governo non vengono rispettate. Ne ha parlato ancora una volta il governatore Attilio Fontana indossando la mascherina e presentando il vicepresidente della Croce rossa cinese, Sun Shuopeng, che si è detto preoccupato per tutta la “gente che vede in giro” . Con modi fermi, Shuopeng ha dato un consiglio agli italiani: “Bisogna fermare tutte le attività economiche, tutti devono stare a casa e dare il loro contributo. La vita delle persone è la cosa più importante, non abbiamo una seconda scelta di fronte alla vita”.

Lo stesso Fontana ha spiegato che sarà inviata al governo una richiesta di rendere ancora più rigide le misure. Perché non ci sono solo le persone a zonzo, ci sono anche i supermercati aperti. In Cina, per oltre un mese, il cibo è stato consegnato dall’esercito. A Milano città ieri i casi in più sono stati ben 281. Per questo ha spiegato Shuopeng, “qui non avete misure abbastanza severe, c’è gente in strada, i trasporti pubblici funzionano, avete persone negli hotel, non mettete le mascherine. A Wuhan gli ospedali hanno potuto iniziare a trattare i pazienti e ridurre il numero delle persone ammalate un mese dopo aver adottato il blocco completo”. Non vi sono dubbi che al momento l’unica medicina per battere il Covid-19 è il contenimento. Anche perché, ha spiegato ieri l’assessore alla Sanità, Giulio Gallera, “in molti presidi non abbiamo più posti letti”. Nelle terapie intensive poi la saturazione è pressoché definitiva, ma il virus prosegue la sua corsa. In questo mese, dai 724 posti letto iniziali in terapia intensiva si è arrivati ai 1.250 di ieri sera. Ma non bastano. Spiega Gallera: “Ogni sera nei presidi arrivano oltre 50 persone con gravi problemi polmonari”. E resta grave la mancanza di personale.