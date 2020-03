Noi, il Coronavirus e l’Europa

(Roberta Labonia) – Ha ragione Davide Casaleggio, quando questo disastro sanitario che si è abbattuto sulle nostre teste sarà passato, nulla sarà più come prima. Fino ad un mese fa per tanti di noi la sfida era quella di tirare a fine mese con ancora qualche spiccio in tasca, per altri, invece, il primo pensiero era quello di mettere le mani sull’ultimo modello di apple piuttosto che, i più fortunati, comprarsi, finalmente, lo Yatch 44 piedi. Era con ‘sta roba qua che ci misuravamo. Che si fosse motivati, appagati piuttosto che incazzati o disperati, ci muovevamo, ci piacesse o no, in un contesto conosciuto.

Oggi le nostre giornate fanno i conti con l’ignoto, ogni ora che passa sempre più inibiti dall’esercitare quelle che fino a ieri ritenevamo nostre inalienabili libertà individuali, a molti di noi, ci scommetto, in queste ore sembrerà di vivere in un sogno, per non dire un incubo, da cui presto ci si risvegliera’. E si fa finta di ignorare, ci si scuda dai dati, come quelli della contabilità inesorabile e crescente di vittime che ogni giorno la Protezione Civile ci fornisce. Meglio non sapere.

Le nostre strade sono vuote quanto il loro silenzio è assordante. Oggi, quanto a vittime, abbiamo sorpassato la Cina. 3.405 a neanche due mesi dall’inizio dell’epidemia. E il nemico è invisibile. È lì fuori dalle nostre case, anzi, magari già si è annidato in noi e non lo sappiamo. Erano solo poche settimane fa che, indifferenti o appena incuriositi, osservavamo le immagini stile Apocalypse Now che ci arrivavano da Wuhan. Oggi Wuhan è qui. Siamo noi. La nostra gente. Con l’aggravante che una parte di questa, a differenza dei disciplinati cinesi, ancora non ha capito o fa finta di non capire quali siano i comportamenti corretti da tenere. Sono loro i migliori alleati del coronavirus in queste ore. Sono loro, questi stronzi.

E non sarà nulla come prima perché se e quando supereremo questa emergenza sanitaria, tutti noi, dal più umile cittadino al più potente dei magnati dei nostri tempi, ci ritroveremo a fare i conti con la nostra fragilità. Sarà una prova del nove per noi generazioni che non abbiamo conosciuto la guerra convenzionale. Noi gente cresciuta all’insegna del consumismo esasperato, noi avvezzi ad esorcizzare la paura della morte rincorrendo bisogni che un sistema capitalistico di potere ci aveva indotto a ritenere indispensabili quando, in realtà, perfettamente inutili.

Come i nostri progenitori ci troveremo per la prima volta ha confrontarci con l’essenziale. A rimettere in fila le priorità. Denaro? Si, ma prima di tutto, se questa tragedia avrà avuto un senso, Welfare State, sicurezza sanitaria, diritto alle cure, poi il resto. Anzi, se saremo abbastanza intelligenti, è anche puntando ad investire su questi asset che dovremmo trovare la leva per rimettere in moto il nostro Paese.

Ora che la pandemia ha preso piede in tutta Europa, qualche pezzo importante del sistema in cui siamo calati i conti con se stesso e con gli inamovibili principi che lo hanno guidato fino ad oggi, ha cominciato a farseli. A che gli sarà servito a questi signori tenere sotto il giogo della finanza milioni di cittadini se la comare secca travestita da supervirus ora rischia di decimarglieli? Che ce ne faremmo, starà pensando il gotha dei supertecnocrati che hanno in mano le sorti del continente europeo, di un manipolo di sopravvissuti con la capacità di spesa azzerata? A che sarà servito circuire intere generazioni col falso mito del globalismo, del liberismo e dell’individualismo esasperato, aver inquinato generazioni di giovani menti con l’assioma del “cash is king” e altre menate del genere, quando un virione a forma di corona, visibile solo al microscopio elettronico, si sta dimostrando capace di minare alle fondamenta Borse, Stati, Banche, sovrastrutture governative e ogni entità finanziaria che abiti il globo terracqueo?

Ecco come si spiega che, ad uno ad uno, in queste ore stanno cadendo tutti i feticci in nome dei quali sono state sacrificate intere generazioni di giovani europei ad una vita fatta di precariato e diritti negati.

Partendo dalla sedicente “Unione” Europea. Fiscal Compact? Sospeso, ma diciamolo sottovoce. E con lui quell’obrobrio incostituzionale come l’obbligo di pareggio di bilancio degli Stati membri. Ci hanno talmente plagiato le menti da farci ritenere etico l’applicare i principi di contabilità ordinaria di una Spa ad uno Stato sovrano. Tanto che l ‘obbligo del pareggio di Bilancio, noi italiani, ce lo siamo addirittura messi in Costituzione. Ma d’ora in avanti parlare (e fare), spesa pubblica in deficit, non sarà più una bestemmia. Pratiche fino a ieri messe al bando come gli ‘”Aiuti di Stato” non saranno più ostacolate né tanto meno sanzionate, anzi verranno favorite. Parola di Ursula Von der Leyen, la tedesca che oggi presiede il board di Bruxelles e che qualche giorno fa ci ha fatto oggetto di un suo messaggio di sostegno in quasi perfetto italiano (impensabile fino a 2 mesi fa). E non solo lei. Dopo una gaffe epocale costata alle borse di tutto il mondo un danno molto vicino se non ad oggi superiore di 1000 miliardi di euro, anche la Christine Lagarde, la brutta copia di Draghi in BCE, ha annunciato, pur con colpevole ritardo, un nuovo massiccio acquisto di titoli di Stato di 750 miliardi (quantitative easing in gergo tecnico). E se serve anche di più. Ce ne è abbastanza per raffreddare gli spread impennatisi, come il nostro, ai livelli del 2018.

Il giocattolo che si sono costruiti questi personaggi rischia di romperglisi in mano. Ecco perché corrono ai ripari A costo di tradire loro stessi e i loro principi di merda.

E così giù giù è tutto un cedere gli argini fino a ieri inviolati e inviolabili, fino alla nostra iperchiacchierata Consob che, svegliatasi dal suo torpore, ha dichiarato finalmente il divieto, che ci auguriamo verrà esteso nel tempo, della immorale pratica speculativa delle vendite allo scoperto. Decisione che avrebbe dovuto prendere già da anni.

Insomma, le premesse affinché, alla fine di questo incubo, ci si risvegli tutti in un Europa migliore, concretamente solidale, sembrano esserci tutte. Altrimenti si sarà persa una irripetibile occasione, certo l’ultima, per dare un senso ai nostri morti.