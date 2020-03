Arriva Automatikos

(pressreader.com) – di Marco Travaglio – Il Fatto Quotidiano – Se ad Altan venivano in mente “pensieri che non condivido”, a me capita di peggio: oggi condivido pensieri di chi non condivido mai. Per esempio, che Dio mi perdoni, l’Innominabile che eccezionalmente ne ha detta una giusta, rischiando financo di trovarsi dalla stessa parte del governo di cui fa parte: “Ridurre gli orari dei negozi crea solo più problemi: più calca, più code, più contagi”. Non solo: concordo – cosa di cui non mi scuserò mai abbastanza – pure con l’assessore Gallera: “Io i negozi di alimentari li lascerei aperti sempre per evitare assembramenti e resse. Non c’è un’emergenza alimentare, non creiamo il panico nella gente che pensa di non trovare da mangiare, si affollerà e già oggi ci sono code molto lunghe perché si rispettano le regole del distanziamento. Non ha senso chiudere alle 18”. Resta da capire cosa sia saltato in mente a Luca Zaia che – topi vivi alla cinese a parte – ci era apparso finora il più avveduto o il meno scriteriato fra i leghisti su piazza, finché ha disposto la chiusura dei negozi nel weekend. Ma che gli dice il cervello? Se lo scopo è diradare, nello spazio e nel tempo, le persone in fila per comprare alimentari, medicine e altri prodotti necessari, più gli esercizi restano aperti, meno gente si accalca.

Completo, sottovoce, la mia confessione dando ragione a un collega che secondo me ha quasi sempre torto: Mattia Feltri. L’altro giorno, su La Stampa, ha ribaltato la narrazione autoflagellatoria tipicamente italiana notando che, se 1 milione e 25 mila controlli (al 18 marzo) hanno smascherato 43.595 persone a zonzo senza giustificati motivi, di cui 926 con autocertificazione falsa, vuol dire che “oltre il 95% erano in regola”, mentre solo il 4,25 hanno disobbedito e appena lo 0,09% mentito. Si dirà: quando c’è di mezzo la ghirba e la paura fa 90, siamo tutti più ligi e disciplinati: bella forza. Ma, fra tanti lutti, godiamoci almeno questo piccolo spunto di civiltà e auguriamoci che gli immani sacrifici (di vite e di vita) di questi giorni ci restino impressi nella memoria. Quando torneremo alla normalità, chi oggi rispetta una regola per la prima volta da quand’è nato per migliorare o salvare la vita propria e altrui, potrebbe ricordare che proprio a questo servono le regole: a migliorare la vita propria e altrui. Immagina Feltri jr.: “Immaginate che sarebbe l’Italia se le leggi e le ordinanze fossero rispettate dal 95% dei cittadini. Se pagasse il fisco il 95% dei cittadini”. Ciò che conta è che regole e divieti siano equilibrati e ragionevoli. A proposito: ma che è questa smania militaresca che tracima dai giornali e dalle bocche di certi governatori non abbastanza tappate dalle mascherine?

Posto che siamo in guerra, ma contro un virus invisibile e difficilmente centrabile da proiettili di mortaio, raffiche di mitra, missili terra-aria, droni armati e cacciabombardieri, che senso ha invocare l’esercito dappertutto? Intendiamoci: la presenza ben dosata di soldati in divisa nelle strade per affiancare le forze dell’ordine nei controlli o dissuadere simbolicamente i furbastri (o trasportare le bare dei morti al cimitero, come a Bergamo) è utile e non spaventa. Sempreché i prefetti e i Comitati ordine e sicurezza (non le Regioni, che con le Forze Armate non c’entrano una mazza) lo decidano nelle zone dov’è necessario. Ma qui si avverte nell’aria, insieme alla terribili goccioline al Covid-19, un qualcosa in più che mette i brividi alla schiena anche dei non pacifisti. Le prime pagine di ieri fanno temere che i protagonisti di Vogliamo i colonnelli, il capolavoro di Monicelli, si siano già impadroniti delle redazioni dei principali quotidiani. L’on. Tritoni sul Messaggero: “Virus, le ronde dell’esercito”. Il col. Ribaud sul Corriere: “Pronto l’esercito per i controlli”, ma anche il generale Bassi-Lega: “Troppi in giro, si pensa all’esercito”. Il col. Aguzzo sul Giornale: “E ora c’è voglia di esercito”. Il col. Barbacane su Libero: “Maniere forti, Fontana chiede l’esercito”. Il ten. Branzino su la Verità: “Già due Regioni dispiegano i militari: esercito in Campania e Sicilia”. E il mite Attilio Fontana, travestito da colonnello Automatikos e in preda a un’escalation che lo porta ogni giorno a spararla più grossa per allontanare l’amaro calice delle responsabilità (la sanità è tutta regionale), intima al governo di mandargli le truppe, e in dosi massicce (“servono migliaia di militari”). Come se in Lombardia mancassero non le terapie intensive, i medici e gli infermieri necessari per curare l’enorme numero di malati, ma i vigili, i poliziotti e i carabinieri per controllare chi va a spasso. E se le categorie più a rischio fossero i lombardi che escono di casa, perlopiù a distanza di sicurezza, anziché lavoratori e pendolari accalcati sugli autobus, sui treni (regionali) e nelle fabbriche.

Per carità, il terrore per i dati sempre più drammatici in Lombardia rendono comprensibile il terrore del “governatore” leghista. Ma l’andazzo di spararla sempre più grossa e buttare la palla in tribuna, invocando ogni giorno un “giro di vite” in più per supplire a gaffe, errori, ritardi e defaillance di un sistema sanitario regionale tutt’altro che “modello” (il sistema, non il personale sanitario) e precostituirsi un “io l’avevo detto” per il dopo, serve a poco e aggiunge solo casino alla confusione. Giusto e sacrosanto intimare ai cittadini a limitare al minimo le uscite. Ma chi chiede al governo di sigillarci tutti in casa per chissà quanto col coprifuoco, e magari i cavalli di frisia e i sacchi di sabbia alle finestre, dovrebbe valutare le conseguenze: chi oggi trova sopportabili gli arresti domiciliari, fra qualche settimana potrebbe sclerare e dare di matto, rendendo ingestibile una situazione già grave. E che si farà allora per dare un altro giro di vite? Si schiereranno i carri armati con l’ordine di sparare a vista su chiunque metta il naso fuori? Siate seri: deponete le armi e piantatela.