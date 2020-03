Cosa c’entra Salvini con la Regione Lombardia?

(Luigi Ambrosio) – Salvini si è piazzato nella sede della Regione Lombardia per alimentare la sua squallida propaganda politica. Cosa c’entra Salvini con la Regione? Niente. Eppure, oggi si è fatto intervistare da lì. Per dire che il Governo non fa abbastanza e che bisogna chiudere tutto e subito (lui che fino a poco tempo fa sosteneva il contrario, ma ammettiamo che si possa capire di avere sbagliato e si cambi idea – nel caso non sarebbe nemmeno il solo). Avrebbe potuto farlo da casa il collegamento, per dire. O dal Senato. E’ andato nella sede della Regione e in questo modo ha reso esplicito quello che già si intuiva ampiamente. La Lega sta tentando di mettere in tutti i modi in difficoltà il governo. Fontana, il presidente leghista della Lombardia, da giorni insiste sul chiudere tutto. Potrebbe prendere lui molti provvedimenti. Come ha fatto Bonaccini in Emilia Romagna. Non lo fa. Perché? Oggi la Prefettura ha disposto per le strade di Milano 114 militari per il controllo del rispetto delle misure di sicurezza. Sono giorni che Fontana invoca l’esercito e come commenta? “Sono troppo pochi”. E aggiunge: “senza nuovi limiti faremo da soli”. Lo facessero, invece di continuare a cercare il titolo, l’intervista, l’inquadratura. Salvini se ne restasse a Roma, mettendo se stesso e la Lega a disposizione del Governo per una necessaria collaborazione.



Ma questo non è nella logica della macchina della propaganda di Salvini. Macchina che nemmeno di fronte a una pandemia, si ferma. Altri hanno usato aggettivi squalificanti per descriverlo. A noi gli aggettivi non interessano. Basta la fotografia