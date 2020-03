Il peso dell’isolamento sulla nostra salute fisica e mentale

Per esempio, spiega su Science Julianne Holt-Lunstad, psicologa e ricercatrice alla Brigham young university, nello Utah, da un’analisi del 2015 degli studi pubblicati nella letteratura scientifica è merso che un isolamento sociale cronico potrebbe aumentare il rischio di mortalità del 29 per cento.

Il benessere psicologico Gli effetti a breve termine dell’isolamento sociale sulla salute non sono ancora stati ben studiati. Si sa che, se prolungati per lungi periodi, possono aumentare il rischio di alcuni disturbi, tra cui le malattie cardiovascolari, la depressione e la demenza, e alla lunga anche della mortalità.

Si tratta di una condizione innaturale che metta a dura prova anche la capacità di cooperazione propria degli esseri umani, aggiunge lo scienziato statunitense, “perché non stiamo cercando di proteggere solo noi stessi, ma anche le persone che non conosciamo e quelle di cui, forse, neanche ci importa”.

“La diffusione del coronavirus in tutto il mondo ci obbliga a reprimere il nostro bisogno di relazione, un impulso profondamente umano radicato nell’evoluzione: vedere gli amici, aggregarsi in gruppi, stare l’uno vicino all’altro”, commenta su Science Nicholas Christakis, medico e sociologo dell’università di Yale, impegnato nelle scienze biosociali e nella ricerca sui social network.

Lo scopo è quello di distribuire le infezioni su un arco temporale più lungo, per riuscire a curare le persone, evitare il collasso del sistema sanitario e per guadagnare tempo in attesa di un vaccino o di terapie di dimostrata efficacia. Le misure di distanziamento sociale, necessarie vista l’emergenza, possono però avere conseguenze psicologiche negative sulle persone.

(Laura Tonon – internazionale.it) – Chiudere le scuole e gli spazi pubblici, passare allo smart working, chiedere ai cittadini di evitare gli spostamenti non indispensabili e gli assembramenti, invitare tutti a rimanere il più possibile isolati, chiusi in casa. Sono le misure del cosiddetto “distanziamento sociale” adottati in Italia e in molti altri paesi per rallentare la diffusione del nuovo coronavirus pandemico.

Un’ipotesi è che i contatti sociali attenuino gli effetti negativi dello stress. La ricercatrice statunitense spiega di aver riscontrato nei suoi studi una correlazione tra connessione sociale percepita e risposta allo stress: “Il solo sapere di avere qualcuno su cui poter contare può essere sufficiente a smorzare parte delle risposte allo stress, anche se quella persona non è fisicamente presente”.

Ma non è ancora noto quali potrebbero essere gli effetti a lungo termine del distanziamento sociale dovuto alla pandemia di Covid-19, la malattia provocata dal nuovo coronavirus. “La speranza è che la consapevolezza di queste problematiche possa spingere le persone a rimanere in contatto e ad agire in modo positivo”, auspica Holt-Lunstad.

Gabbie per tigri

Tuttavia, tendenzialmente l’essere umano ha alcune armi per superare situazioni difficili, anche più stressanti. Chris Segrin, specialista del comportamento all’Arizona university, porta come esempio su Science gli studi sui prigionieri statunitensi durante la guerra del Vietnam isolati in “gabbie per tigri”, ossia minuscole celle sotterranee. Per alcuni prigionieri l’ottimismo, cioè il credere che sarebbero sopravvissuti e usciti vincenti dalla guerra, era stato uno dei fattori protettivi più importanti per la loro salute mentale.

Oggi un aiuto per diminuire lo stress, sia individuale sia collettivo, viene dalla tecnologia: strumenti come Skype, WhatsApp, FaceTime e molte altre applicazioni permettono di rimanere in contatto e di interagire anche visivamente con familiari, amici e colleghi. Queste modalità di interazione sociale non possono sostituire quella faccia a faccia, dice Segrin, ma sono comunque utili per evitare l’isolamento totale.