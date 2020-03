Renzi contro Conte: “È una pandemia, non il Grande Fratello”

(open.online) – Duro attacco dal leader di Italia viva, Matteo Renzi, contro palazzo Chigi, dopo l’intervento di ieri sera del premier Giuseppe Conte in diretta Facebook sulle nuove restrizioni per l’emergenza coronavirus. Una diretta senza contraddittorio e domande da parte dei giornalisti: «Ci aspettano ancora giorni difficili – ha scritto Renzi su Twitter – Noi rispettiamo le regole del governo sulla quarantena. Ma il governo rispetti le regole della democrazia. Si riunisca il Parlamento – incalza il senatore – E si facciano conferenze stampa, non show su Facebook: questa è una pandemia, non il Grande Fratello».

