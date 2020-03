Conte e la cagnara delle comparse

(Tommaso Merlo) – Qualunque cosa faccia, Conte sbaglia a sentire il trio Renzi, Meloni e Salvini. Prima abbaiano perché Conte parla troppo, poi perché parla poco. Poi sul quando, poi sul come. Criticano a prescindere. Attaccandosi a tutto. Comportamenti da segnarsi per dopo se davvero si vorrà cambiare il paese. Il trio Renzi, Meloni e Salvini è più giovane di Conte, ma politicamente sembrano giurassici. La loro è solo invidia. Non si rassegnano a fare le comparse e rosicano. Vorrebbero essere al posto di Conte, vorrebbero essere al centro della scena e rivolgersi alla nazione con milioni di cittadini che pendono dalle loro labbra. Ed invece non li caga nessuno perché grazie al Cielo non contano una mazza e si devono accontentare di blaterare dietro ad una webcam. Ed invece non li caga nessuno perché grazie al Cielo a gestire una crisi di tale portata abbiamo Conte, non un politicante di professione, ma una persona seria e perbene al servizio esclusivo del paese e non delle proprie misere ambizioni personali. Con centinaia di morti al giorno, il trio Renzi, Meloni, Salvini si attacca a presunti “errori di comunicazione”. Errori che vedono solo loro. Ma che anche fossero veri, chissenefrega della comunicazione. Conta uscire da questo pandemonio, contano i fatti. E i fatti dicono che Conte sta affrontando questa tragedia inedita nel modo migliore possibile. Seguendo la scienza e con sensata determinazione. Una linea apprezzata dagli italiani come confermano anche i sondaggi. Ma più gli italiani premiano Conte, più il trio Renzi, Meloni e Salvini va in bestia e sfrutta ogni occasione per piantar cagnara. Alzando polveroni sul nulla pur di strappare qualche titolo di giornale e ravvivare i loro fanclub costretti alla quarantena. Meloni e Salvini sarebbero pure sovranisti, quelli patriottici. Già. Poi scoppia una guerra e invece di combattere al fianco dei loro compatrioti, fanno i capricci e pugnalano il generale alle spalle. Renzi è invece ormai oltre ogni immaginazione. Davvero un pioniere dell’egopolitica. Non riesce a smetterla di dar noia al proprio governo nemmeno in un momento di tale gravità. Comportamenti da segnarsi per dopo se davvero si vorrà cambiare il paese. Difronte a tale pandemonio, i cittadini si stringono comprensibilmente attorno al governo, vogliono unità e responsabilità e un freno ai soliti futili litigi. Un mood che taglia fuori il trio Meloni, Salvini e Renzi e che li fa preoccupare. Di perdere peso politico e che col tempo i cittadini si convincano che di vecchi politicanti come loro si possa fare benissimo a meno. Una cagnara simile echeggia dai giornalai da talk-show. Esperti di fuffa politica nostrana che con questa pandemia sono a corto di argomenti. Anche a sentir loro, Conte sbaglia qualunque cosa faccia e si attaccano a presunti “errori di comunicazione”. Criticano a prescindere. La loro specialità. Criticare. Come se loro fossero degli esperti, come se loro sapessero sempre la cosa giusta da fare. Ed invece sono una mandria di nullafacenti che stanno facendo fallire persino i loro giornali e non sarebbero in grado di gestire neanche un’edicola. Politicanti, giornalai. Due facce della stessa vecchia Italia. Comportamenti da segnarsi per dopo se finito questo pandemonio si vorrà davvero cambiare il paese.

Share this: E-mail

Stampa

Twitter

Facebook

LinkedIn

Reddit

Tumblr

WhatsApp

Pinterest

Telegram

Pocket

Skype

Mi piace: Mi piace Caricamento... Correlati