Dalla prima fila

(Bartolomeo Prinzivalli) – Rimanendo chiusi in casa, fra la preoccupazione e la noia, assistiamo al più grande spettacolo teatrale mai rappresentato: lo specchio. E’ nei momenti di necessità, infatti, che l’indole di un popolo esce fuori in tutta la sua stupefacente quanto grottesca essenza.

Chi ci governa tradisce preoccupazione ed improvvisazione dinnanzi ad una situazione senza precedenti, fra uno sciopero minacciato dai sindacati che pretendono il blocco delle attività ed uno da confindustria per l’esatto contrario, come se i numeri impressionanti elencati dall’OMS quotidianamente non pesassero già abbastanza sulla coscienza di chi ancora dimostra di averne una. Così boccheggiando, annaspando ed affidandosi ad esperti che esperienza non possono averne, data l’eccezionalità del momento, ci si arrangia cercando di sopperire alla mancanza di risorse con la ferrea volontà, e questo, in un certo senso, rincuora.

Certo, tutto sarebbe più semplice se a questa maratona l’Italia non partecipasse zoppa, bendata e disidratata, costretta a correre più per sfuggire ai creditori che per effettiva attitudine podistica, con una sanità ridotta a brandelli da decenni di tagli ed amputazioni e casse talmente vuote da cui anche i ragni hanno traslocato per eccesso di solitudine. Aiuterebbe un popolo disciplinato e rispettoso del prossimo, ma nel paese dei furbi e dei menefreghisti tali qualità vengono derise, scambiandole per debolezza e mancanza di carattere, per questo spesso alla verità oggettiva si preferisce il terrore o la prospettiva di pene esemplari pur di mantenere la situazione sotto controllo, ma invano. Con l’ovvia impossibilità di acquistare sessanta milioni di braccialetti elettronici muniti di alta tensione allora ci si affida al buon senso, talmente estinto da dover sostituire il panda nel logo del WWF, piuttosto che subordinare nell’individuo il sacrosanto diritto di fare il cazzo che gli pare alla rinuncia al ricovero ospedaliero in caso di positività per sé ed il proprio nucleo familiare; non siamo mica dei barbari, quindi meglio dimostrarsi coglioni.

E’ chiaro che le privazioni brucino, soprattutto a gente che stava per laurearsi all’università della strada ed ora si trova impossibilitata a frequentarla, e per questo cerca soluzioni fai da te investigando su miracolosi medicinali esteri “me l’ha detto mio cuggino”, invocando eserciti e mercenari e compiendo studi su immunizzazioni per etnia via social, incrociando dati e correlazioni fra chi ha fatto il vaccino anti tubercolosi e chi ha avuto gli orecchioni da piccolo. Almeno si è smesso di cantare dai balconi davanti ai tragici bollettini delle vittime, dimostrando che un minimo di decenza è rimasta, il che è già qualcosa.

Ma come sempre c’è chi nella baraonda e nel caos trova modo di specularci, dove l’amuchina sostituisce l’oro come bene rifugio e la corsa alle mascherine per coprirsi il viso ha soppiantato quella al chirurgo plastico per l’esatto contrario. Tali atteggiamenti trovano buon esempio nell’operato delle opposizioni, tutt’altro che responsabili, con in prima fila colui che invoca aperture e chiusure a giorni alterni venendo sbeffeggiato perfino dai suoi, pretende regole ferree ma poi passeggia strafottente contravvenendole tutte e per giustificarsi pubblica prove puerilmente false con indumenti differenti ma lo stesso sorriso da imbecille, imbastendo parallelismi del cazzo fra le chiusure delle frontiere attuate oggi da Francia e Germania e quelle da egli imposte quando la parola virus non appariva nemmeno sul suo ristretto vocabolario; come se Parmitano dicesse che avrebbero dovuto prendere esempio da lui in quanto a protezioni totali poiché ha indossato la tuta durante la passeggiata spaziale.

Un buon psichiatra la diagnosticherebbe come crisi di astinenza da riflettori e nostalgia del microfono ficcato in bocca h24 oltre a terrore da sondaggi in calo, vera sciagura, altro che covid-19, per forza spara cifre ad minchiam. Nonostante gli sforzi di Mattarella, cercare un compromesso con chi di compromesso ha solo in quadro neurologico è impresa titanica, oltre che senza sbocchi. Bella anche la prova della sovranista rionale, che vorrebbe sfiduciare persino la Galbani della pubblicità, anteponendo brame personali alla drammatica realtà. Infine geniali i consigli di colui che dava agli altri degli scappati di casa ma al primo sentore di pericolo ha varcato i confini senza voltarsi, un must imperdibile.

Come se non bastasse si intravedono all’orizzonte nuovi improbabili eroi, militari golpisti, governatori e sindaci fanno a gara a chi sbarella di brutto in maniera più eclatante e melodrammatica, credendo che i momenti più bui si curino cercando i riflettori, poiché la visibilità è tutto nell’epoca degli influencer. Peccato che le cliniche siano già al collasso.

Se non ci fossero di mezzo tante vite spezzate ed i conseguenti drammi dei familiari a cui è negato finanche l’ultimo saluto ci si potrebbe accomodare sul divano e godere dalla prima fila di questo spettacolo teatrale farsesco, di questa commedia dell’arte, adeguatamente muniti di bibite e snack per apprezzarlo interamente.

A patto che la fila ai supermercati per procurarseli non sia troppo lunga…