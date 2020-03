È facile ridurre il numero dei contagiati se riduci il numero dei tamponi!

(repubblica.it) – Lieve calo di casi positivi al coronavirus in Italia. Il bollettino delle 18 di ieri, letto in diretta tv dal commissario della Protezione civile Angelo Borrelli, parlava di 50.418 persone positive al Covid-19, un incremento di 3.780 in un giorno (contro il balzo di 3.957 nuovi contagiati registrati domenica). Ieri i decessi sono stati 602 e anche in questo caso si tratta di un dato in calo (erano stati stati 651, l’altro ieri 793). Il totale delle persone con coronavirus è pari a 6.077. I malati in isolamento domiciliare sono 26.522, quelli in terapia intensiva 3204. Scendono però anche i guariti: 408 nel bollettino di ieri (il totale è 7432), contro i 952 di domenica. Tra contagiati, vittime e persone guarite, il coronavirus ha registrato in Italia 63.927 casi totali (+4.789 rispetto a ieri).

Share this: E-mail

Stampa

Twitter

Facebook

LinkedIn

Reddit

Tumblr

WhatsApp

Pinterest

Telegram

Pocket

Skype

Mi piace: Mi piace Caricamento... Correlati