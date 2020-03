Feltri consiglia Salvini: siamo alla circonvenzione di incapace

(Peppino Caldarola – lettera43.it) – La famiglia di Matteo Salvini, o anche quella persona assennata che è Giancarlo Giorgetti, dovrebbero denunciare Vittorio Feltri a norma dell’articolo 643 del codice penale per circonvenzione di incapace. Il più grande sobillatore della destra italiana è preoccupato che il capo della Lega sia entrato in un cono d’ombra e lo invita, anzi gli intima: «Cavalca le paure della gente come sai fare tu». Conoscendolo, Salvini lo farà, per questo occorre che un familiare o un amico blocchi Feltri prima che faccia scoppiare la “bomba umana Salvini” sulla testa del Paese.

Feltri lo invita a reagire come se si trovasse di fronte a una nave di immigrati, ovviamente negri, e non dice a cosa dovrebbe portare questo suscitare nuova paura, l’importante è che si faccia un gran casino e che, per via di questo casino sulla pelle degli italiani, la Lega prenda voti e Feltri venda con il suo prode Pietro Senaldi più copie del suo giornale diventato facinoroso.

Si concede il suddetto Feltri un unico momento di umanità quando chiede al suo protetto, ovvero al suo dipendente-Salvini, di non ostacolare misure svuota-carceri. È una scelta giusta che gli serve per attutire la velenosità del consiglio principale.

ALL’ITALIA NON SERVONO FACINOROSI

Il quadro ormai è questo. Non sappiamo se il coronavirus stia declinando, ma sappiamo che anche se le previsioni ottimistiche si avvereranno ci vorrà tempo per dirci fuori. Bene? Bene per le persone normali. Non bene per i nullafacenti della politica e i pesci pilota che navigano attorno a questi balenotteri. Perché se tutto si calma, si potrà ragionate su poche cose chiare: su chi ha smontato la sanità, sul perché in Lombardia, su che cosa sarebbe accaduto a questo disgraziato Paese se invece del prefetto Luciana Lamorgese avessimo avuto al Viminale un consumatore seriale di moijto.

Il tema, lo dico da tempo, non è la destra. Magari ci fosse. Ne abbiamo un gran bisogno come abbiamo bisogno di una sinistra. Il tema è sottrarre l’Italia ai facinorosi, cioè dalle mani di tutti quei soggetti che dalla crisi del ‘92 hanno iniziato a cercare di stabilire un nuovo ordine dapprima sposando il giustizialismo, poi il garantismo per correre dietro a Silvio Berlusconi, poi declamando la fine dei partiti, poi tifando per ogni movimento che avesse programmi nullisti e leader francamente cretini.

Vittorio Feltri (foto LaPresse – Andrea Campanelli).

Pensate alla Lega. È ben vero che Salvini l’ha portata in alto. Ma vogliamo paragonare il quoziente di intelligenza di costui con la classe dirigente, di cui era ragazzo di bottega, che lo ha portato al successo? Ora dietro di loro si sono assestati una decina di opinion leader, nei giornali di carta, a Mediaset, all’Huffington Post, sul La7. Mediamente non capiscono molto, basta che si faccia un po’ di casino. Io spero che l’Italia esca da questo momento. Spero che un minuto dopo ci sia un voto e che al voto si mettano al confronto diversi schieramenti in cui vinca il migliore purché perda il peggiore, cioè quello a cui pensa Vittorio Feltri.