La consolazione della verità

(Giuseppe Di Maio) Purtroppo la civiltà non ha aggiunto molto al senso della vita che ci tiriamo dietro dal paleolitico. Né gli obiettivi sociali dell’età della pietra sono stati a loro volta tanto differenti da quelli di una comunità di primati. La lotta per la sopravvivenza, che tradotta nel linguaggio intraspecifico chiamiamo lotta di classe, si fonda ora come allora sul dominio del territorio e sulla selezione sessuale. Ecco dunque l’obiettivo della vita sociale: la produzione di una disuguaglianza che possa consentire una scelta.

Se vogliamo dare un giudizio sul Capitalismo, non possiamo prescindere dalla sua funzione di controllo dei meccanismi di selezione, non possiamo non cogliere, con tutto il cumulo di pratiche divinatorie, la trasposizione della legge di natura in legge di mercato. Né, infine, possiamo tralasciare la funzione sessuale della società del Capitale, che celebra il successo conseguito con qualsiasi mezzo da un individuo e divulga la sua degnità a sopravvivere. L’estro femminile ha in questa individuazione di dignità un ruolo fondamentale.

Quello che conta è il risultato. Né importa se tra gli ingredienti che determinano la disuguaglianza la corruzione della regola sia quello che ha maggiore importanza. Anzi, il compiacimento che spesso accompagna la corruzione è la prova che non si affronta la battaglia per selezionare il miglior carattere ereditario a beneficio della collettività, ma per l’affermazione del proprio, qualunque esso sia, e qualunque valore abbia per la società. Molto di ciò che chiamiamo “libertà” è contenuto in questo compiacimento. E siccome ciascun individuo ha la presunzione di possedere tutta la forza generatrice di una specie, provoca lo scontro tra l’esposizione dei meriti e il “minni futtu”. Prova ulteriore di questo tipo di selezione? Il fatto che troppo spesso una società è incapace di combattere un nemico comune, troppo occupato col nemico di sempre, col prossimo, con il proprio concittadino.

La democrazia è il sistema di governo che ha sostituito teoricamente ogni forma d’imposizione con il consenso. Ma l’imposizione è solo uno dei trucchi a cui si può ricorrere per drogare la competizione. Oggi, l’importanza di strappare il consenso esalta la menzogna e la mistificazione, che in quanto funzioni del potere riproducono al massimo grado l’imposizione che pareva cancellata. Per sfuggire alla schiavitù riprodotta proprio attraverso il consenso bisognerebbe saper distinguere tutte le fasi della manipolazione, e avere il potere di aggregare le coscienze capaci di capire. Il potere, da cui procede l’abuso, è però funzione della mistificazione, ed è impossibile dunque superare la triade consenso-menzogna-potere da una posizione di minoranza, senza sabotare il meccanismo di riproduzione della democrazia, senza la violenza.

Se per il potere il senso della vita è vincere, da qualche tempo fa capolino nella storia dell’uomo una novità. Una preferenza che nasce col mito della caverna di Platone, per molto tempo ritenuto anche un segno del primato della morale. E, palleggiato tra pessimismo della ragione e ottimismo della volontà, cioè tra la crudezza della realtà e la speranza del sogno, è sorto l’amore per la verità, ciò che da all’uomo il suo carattere distintivo, la misura della sua esistenza. Allo stesso modo di come il personaggio di Vincenzo Consolo nel suo “Retablo”, deluso dalla seduzione della menzogna, esclamava: “Bella la verità, eh?”. Ed è proprio l’amore per la verità che ci da il miglior senso della vita, la nostra vita, “corda sospesa sull’abisso”, tra il nostro mondo interiore e la moltitudine degli altri, tra la storia delle generazioni passate e la sola eventualità di quelle future.