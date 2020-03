Coronavirus, fino a 5 anni di carcere per chi non rispetta la quarantena

(di Luca De Carolis – Il Fatto Quotidiano) – La crisi più difficile del dopoguerra finirà “ben prima del 31 luglio”, promette il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Prima della scadenza dello stato di emergenza proclamato lo scorso gennaio dal Consiglio dei ministri, una data citata nelle bozze del nuovo decreto varato ieri dal governo, che per qualche ora impressiona l’Italia. “Ma l’emergenza non è stata affatto prorogata fino a luglio, spero di allentare le misure restrittive prestissimo”, spiega Conte nella conferenza stampa di ieri, in cui si rammarica per l’ennesima fuga di notizie tramite bozze. Niente comunicazioni unilaterali stavolta, a differenza di sabato notte, ma una conferenza vera con domande, anche se dalla forma inedita e dallo svolgimento faticoso, con i giornalisti appesi alle bizze della linea Internet per poter porre quesiti in conference call al presidente del Consiglio. Però Conte risponde e spiega il suo decreto, che raggruppa i precedenti dpcm con le misure da crisi, integrandoli con nuove norme. Così il testo punisce con multe più salate chiunque esca di casa senza un valido motivo e pone limiti ai governatori regionali, per frenare la corsa alle ordinanze. “Ogni 15 giorni io o un ministro riferiremo in Parlamento sulle iniziative del governo” annuncia il premier, innanzitutto per rassicurare il Quirinale che auspica un clima e metodi da unità nazionale. Perché la strada per rivedere la luce sarà ancora lunga.

Salgono le multe: da 400 a 3.000 euro

Nel Consiglio dei ministri ieri se ne è parlato a lungo, perché nelle prime bozze le sanzioni arrivavano fino a 4mila euro. Ma alla fine si è scesi a 3mila euro come multa massima per chi violi le restrizioni agli spostamenti, una scelta nel nome della “gradualità” anche ieri citata più volte da Conte come principio cardine. Ma gli esercizi commerciali o le attività produttive che non rispettino le misure rischiano la chiusura da 5 a 30 giorni, sanzione che viene raddoppiata in caso di “reiterata violazione”. Soprattutto, rischia grosso chi vìoli il divieto di abbandonare la propria abitazione perché positivo al virus: la sanzione va da un anno fino a 5 anni di carcere.

Stato-Regioni, “freno” ai presidenti

“Abbiamo regolamentato in modo lineare gli interventi del governo e delle Regioni”, spiega Conte. Tradotto, bisognava mettere ordine nelle reciproche competenze sulla gestione dell’emergenza dopo la fuga in avanti di alcune Regioni con ordinanze a tutto campo, talvolta molto diverse da quelle del governo (vedi la Lombardia). E allora, ecco un punto di caduta. “La competenza sulle misure restrittive deve restare dello Stato – spiega Conte – altrimenti si genera molto disorientamento e confusione tra i cittadini. La cornice la riserviamo per noi”. Però “lasciamo alle Regioni la possibilità di adottare provvedimenti più restrittivi in caso la situazione in talune zone si aggravasse”. Ergo, le giunte locali potranno varare solo ordinanze più severe dell’esecutivo, e solo “sulle materie di loro competenza” tra cui la sanità. In una prima versione era previsto che le ordinanze regionali dovessero obbligatoriamente avere il via libera del governo, pena la loro decadenza entro sette giorni. Ma alla fine la maggioranza ha preferito schivare un possibile “frontale” con i governatori. “Non possiamo permetterci una guerra a colpi di ricorsi amministrativi ora” spiega una fonte di governo. E al microfono il premier aggiunge: “Avocare da un momento all’altro in piena emergenza le competenze delle Regioni allo Stato sarebbe poco funzionale, perché loro conoscono meglio i territori”.

Ordine pubblico,“niente militarizzazione”

Dall’inizio della crisi, Conte ha cercato di non dare l’immagine di un Paese sull’orlo dell’abisso, per non alimentare tensioni sociali. Per questo, ieri ha frenato sull’utilizzo dei militari: “Ben venga l’uso dell’esercito, ma l’ordine pubblico non si mantiene dando l’immagine di una militarizzazione del Paese. Stiamo già utilizzando l’esercito per integrare il lavoro delle forze dell’ordine, che è già efficace”