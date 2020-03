Andrea Scanzi: “Il delirio dei cazzari, ora verdi e ora rosé”

(Andrea Scanzi) – Capitani poco coraggiosi che vanno in tivù e delirano come asini obesi sull’economia. Camerati sovranisti che rilanciano teorie complottiste da disagiati neuronali. Servi travestiti da giornalisti che spalano sterco (cioè se stessi) sugli avversari. E cazzari, ora verdi e ora rosé, che sfruttano perfino una pandemia per fare i loro porci comodi chiamando “Draghi” quel che sempre si chiamerà “inciucio”.