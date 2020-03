Benevento: mascherine eco-sostenibili sannite per medici ed infermieri

Il laboratorio artigianale di sartoria sannita, “ Fcouture – Atelier Franco Francesca” – , ha realizzato nei giorni scorsi mascherine eco-sostenibili che potessero essere utili ai cittadini. Si tratta di protezione eco-sostenibili, realizzate come pezzi unici in diverse stampe e misure anche per bambini che coprono perfettamente naso e bocca, in tessuto doppiato con due strati di filtro. Sono lavabili e quindi riutilizzabili, contrastando in tal modo anche lo spreco e l’inquinamento. Ieri, 25 marzo 2020, le mascherine sono state donate allo staff ospedaliero locale, “Una donazione che abbiamo voluto fare a tutti i medici ed infermieri che lavorano presso l’Unità Operativa di Malattie Infettive, reparto per curare le persone affette da Covid-19” dichiara l’eco designer sannita Franco Francesca “Un gesto per ringraziare il lavoro duro dello staff dell’ospedale di Benevento”. Le mascherine realizzate non potranno sostituire quelle professionali, “Ma dopo una giornata trascorsa in corsia, in un reparto non facile, gli operatori possono utilizzarle nella loro quotidianità portando un po’ di colore alle loro giornate pesanti” conclude l’eco designer.

La solidarietà ed il ringraziamento a tutto il personale sanitario non sarà mai abbastanza, ma un piccolo gesto li farà sentire meno soli. Le mascherine eco sostenibili non sono una novità del laboratorio sannita, ma hanno esordito nel 2014, sbarcando anche all’estero. Franco Francesca è il primo designer al mondo a realizzare abiti couture sposa in tessuto Ingeo ricavato dal mais e completamente biodegradabile. E’ stato precursore negli anni novanta della “moda lenta” e dell’ eco-chic couture dando vita ad un concetto di moda ed arte ecosostenibile (eco-luxury) che ha influenzato anche altri creativi e case di moda .Diverse infatti le collaborazioni anche internazionali all’insegna della tutela del nostro eco-sistema tanto da vincere nel 2004 il primo premio di miglior designer d’avanguardia durante la Fashion Week dii Milano che segnerà la nascita del brand Zoomorfic di t-shirt e borse interamente realizzata in materiali eco-sostenibili